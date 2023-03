Nachruf Der Ricola-Patron, der die Berge liebte und sich für die Kultur einsetzte Am 9. März ist Hans Peter Richterich im 93. Altersjahr verstorben. Unter seiner Führung wurde aus dem Laufner Familienbetrieb ein international tätiges Süsswarenunternehmen.

Ein vielseitig interessierter und engagierter Firmen-Patron: Hans Peter Richterich (8. Juli 1930 bis 9. März 2023). Bild: zvg

Hans Peter Richterich wird am 8. Juli 1930 als erstes Kind seiner Eltern geboren. Die Familie Richterich ist seit Generationen in Laufen ansässig. Der Vater Emil Richterich, ausgebildeter Bäcker- und Konditor, führt zusammen mit seiner Frau Rosa eine Bäckerei. 1935 wird der Bruder Alfred geboren, ein weiterer Bruder stirbt 1940 kurz nach der Geburt. Im Jahr seiner Geburt gründen die Eltern die Richterich & Co., aus der später die Ricola AG werden wird. Hans Peter besucht in Laufen die Primarschule. Er ist ein aktives Kind, das die Freizeit in der Bubengruppe auf der Gasse verbringt. Für die Oberstufe wird er zum Internatsschüler.

Von 1946 bis 1949 absolviert Hans Peter eine Lehre als Bankkaufmann bei der Berner Kantonalbank in Laufen. Anschliessend tritt er seine erste Stelle bei der Schokoladenfirma Favarger in Genf an. 1950 wird er nach Hause ins väterliche Geschäft gerufen. Die Firma hat soeben die neuen Räumlichkeiten an der Baselstrasse bezogen. Dort lernt er seine spätere Frau Magda kennen, die als Assistentin für seinen Vater arbeitet. Die beiden heiraten 1955 und sind über 65 Jahre ein liebevolles Paar und ein starkes Team. 1956 wird Lukas, 1958 Felix und 1961 Ursula geboren.

Vom Handelsreisenden zum kreativen Unternehmens-Patron

Hans Peter Richterich arbeitet zunächst als Handelsreisender. Von Laden zu Laden verkauft er in der ganzen Schweiz Ricola-Bonbons. Bald übernimmt er mehr Verantwortung im expandierenden Geschäft. Nach dem Tod seines Vaters 1973 wird er Präsident und Geschäftsführer. Unter seiner Führung wird aus dem regionalen KMU ein internationales Süsswarenunternehmen. Er ist ein kreativer Chef, der immer wieder Produktideen initiiert. Er treibt die Erschliessung neuer Märkte in Europa und später in Asien und in den USA voran. Der Kontakt mit lokalen Distributionspartnern in den Ländern ist ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Mitte der 80er-Jahre tritt sein Sohn Felix in das Unternehmen ein und übernimmt ab 1990 leitende Funktionen. Schrittweise übergibt Hans Peter Richterich Aufgaben an die nächste Generation, bis er 2009 schliesslich alle Verantwortung loslässt und zum Ehrenpräsidenten ernannt wird. Er verfolgt das Geschehen der Firma weiterhin und bleibt bei Pensionierten-Aktivitäten und Weihnachtsfeiern ein gern gesehener Gast und Senior Chef.

Langjährige Zusammenarbeit mit Herzog & de Meuron

Hans Peter Richterich interessiert nicht nur der wirtschaftliche Erfolg: Qualität und Stil sind für ihn über das Unternehmen hinaus wichtig. Über seinen Bruder Alfred entsteht der Kontakt mit den jungen Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Über mehr als 30 Jahre baut Ricola insgesamt sieben Bauten mit dem inzwischen international renommierten Architektur­büro. Gemeinsam mit Alfred legt er den Grundstein für die Sammlung Ricola mit Schweizer Gegenwartskunst. Die Brüder gründen die «Emil und Rosa Richterich-Beck Stiftung» und fördern kulturelle Projekte.

Er ist ein begeisterter Berggänger und Bergsteiger. Zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Bergführer unternimmt er in den Alpen unzählige Hochtouren. Er liebt das Abenteuer, die Anstrengung und die Grenzerfahrung. Auch organisiert er Wander­wochen mit Durchquerung der Schweiz sowie 19 alpinistische Reisen nach Schottland. Er liebt Kontakt und Geselligkeit und pflegt einen grossen Bekannten- und Freundeskreis. Eigentlich sind es mehrere Kreise, denn er bewegt sich mit Leichtigkeit in unterschiedlichen sozialen Welten.

Richterich hilft mit, Laufner Kulturzentrum aufzubauen

Hans Peter Richterich hilft mit, in Laufen die Stiftung «Alts Schlachthuus» ins Leben zu rufen. Aus dem ehemaligen Schlachthaus wird ein Kulturzentrum. Während der gesamten Zeit seines langen Lebens wohnt er in Laufen. In der zweiten Lebenshälfte kommt eine Wohnung in Ascona hinzu. Es ist viel Beständigkeit und Verwurzelung in seinem Wesen. Auf dieser Grundlage wächst das Interesse für das Neue. Er ist bestimmend, unbequem und ungeduldig. Er bleibt aber immer authentisch, engagiert und ohne jeglichen Dünkel. Er freut sich an aktiven, autonomen und selbstbestimmten Menschen. Er ärgert sich über Passivität und Müssiggang. Genuss kommt nicht zu kurz. Gutes Essen und vor allem gute Weine gehören für ihn zur Lebensqualität.

Das Alter meistert er ohne grössere Beschwerden. Während vieler Jahre unterstützt er seine Frau beim Kampf gegen deren Krebserkrankung. Das Paar bewältigt die Herausforderung gemeinsam, ohne die Lebensfreude zu verlieren. Als Magda 2021 stirbt, kommt Hans Peter Richterich in seine letzte Lebensphase. Die eingeschränkte Mobilität hindert ihn nicht an Aktivitäten. Bis zuletzt bleibt er geistig präsent, an allen und allem interessiert. Nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus ist er schnell und ohne Leiden gestorben.