Zum Tod von Heini Gugelmann Er war ein Unikat: Der charismatische Tierflüsterer aus dem Baselbiet ist tot Der Baselbieter Zirkuskünstler Heini Gugelmann ist am Samstag im Alter von 75 Jahren verstorben. Ein Nachruf auf einen Tierfreund und Charismatiker, der das Alter mehr fürchtete als den Tod.

Vor drei Jahren trat Heini Gugelmann mit dem Circus Maus noch in Liestal auf. Archivbild: Kenneth Nars

Vor drei Jahren stand Heinrich «Heini» Gugelmann vor einem Neuanfang. Nach einer langen Pause ohne Auftritte hatte er seinen Haustierzirkus Circus Maus in Liestal wiederbelebt – und sorgte mit Artistiknummern mit Katzen für Staunen im Publikum. Nun ist der charismatische Tierdompteur verstorben.

Seine unbändige Neugierde führte ihn in Theaterhäuser, Kunstmuseen und auf Filmsets. Er zog als Tiertrainer um die Welt und arbeitete als Schauspieler in deutschen Filmproduktionen, bevor er 1972 – vor 50 Jahren – den Circus Maus gründete. Damit tingelte er durch die Region, liess Ziegen durch Reifen springen und Gänse in sorgfältig choreografierten Formationen spazieren.

Gugelmann berührte mit der liebevollen Hingabe, mit der er sich seinen Tieren und seinen Mitmenschen widmete. Seine gutherzige, umgängliche Art und sein Schalk machten ihn zu einem angenehmen Gesprächspartner. Nachdem er 2018 bei einem Brand einen Grossteil seiner Katzenartisten verlor, machte sich bei Gugelmann zunehmend eine gewisse Melancholie bemerkbar. Der Tod beschäftigte ihn.

Arte-Dokumentation über Heini Gugelmanns Circus Maus. Youtube

Er habe Angst vor dem Altern, sagte er nach dem Tod seines besten Freundes. Einen Herzinfarkt hatte er damals bereits überstanden, und die Furcht vor der Hilflosigkeit brannte sich bei ihm ein. Neue Tiere wollte er sich nach dem Brand nicht mehr anschaffen. Bereits damals sagte er, er habe den Zenit längst überschritten, und lebte zurückgezogen in seinem Wohnwagen auf dem Kleinblauen.

Vergangenen Samstag ist Gugelmann im Alter von 75 Jahren verstorben. Er würde sich vermutlich kein langes Nachtrauern wünschen. «Ich habe sie begraben und ein Blümchen gepflanzt, aber wenn es im Herbst verblüht, dann ist das auch okay», sagte er nach dem Ableben seiner geliebten Tiere. Jenen, die bleiben, hat er Erinnerungen eingepflanzt, die auch den nächsten Herbst überdauern werden.