Zum Tod von Thomas Mosimann Lauwils früherer Gemeindepräsident gestorben Thomas Mosimann, alt Gemeindepräsident von Lauwil und emeritierter Geografie-Professor, starb in seinem 72. Altersjahr.

Thomas Mosimann, der verstorbene alt Gemeindepräsident von Lauwil. Bild: zvg

Thomas Mosimann war in Lauwil ein Zuzüger. Er kam nach Jahren als Professor in Hannover zurück in die Schweiz und zog zu seiner Frau Barbara ins beschauliche Lauwil. Als er hier ankam, mögen sich die einen oder anderen gewundert haben, denn sein äusseres Erscheinungsbild und seine akademischen Titel wollten nicht richtig zueinander passen.

Bald lernte die Bevölkerung ihn aber persönlich kennen und auch sehr schnell schätzen. Er engagierte sich im Dorf. Dabei liess er dem Zuhörerenden nie spüren, dass er Professor war, nein, im Gegenteil, er hatte das Talent, seine Botschaften adressatengerecht vermitteln zu können und nicht «von oben» herab. Man unterhielt sich gerne mit ihm.

Mit Fachwissen und prägender Persönlichkeit

2015 wurde Thomas Mosimann Mitglied des Gemeinderats, und ab 2017 präsidierte er diesen. Durch seine Ausbildung und das enorme Wissen, das er sich in seinem Leben aneignete, durfte unsere kleine Gemeinde stark profitieren. Neben seinem Fachwissen war seine Persönlichkeit sehr angenehm. In seinen Gesprächen, die er mit dem entsprechenden Einfühlungsvermögen führte, konnte er viele Probleme dort lösen, wo wir das im Dorf gerne tun: nämlich am sprichwörtlichen Gartenzaun.

Wenn Thomas Mosimann mit einem Thema nicht vertraut war, las er sich mit grosser Akribie ein. So haben wir es ihm zu verdanken, dass wir seit einigen Jahren eine Wasserversorgung haben, die als beispielhaft gilt. Gleich verhielt es sich mit dem Dorfblatt, dem «Loueler Bott», und der Gemeinde-Homepage. In unzähligen Stunden im stillen Kämmerlein entwarf er ein völlig neues, erfrischendes, zeitgemässes Publikationsorgan und einen umfangreichen, interessanten Internetauftritt. Dies sind nur ein paar Beispiele, wie Thomas Mosimann für unser Dorf tätig war.

Ein Gemeindepräsident mit Leib und Seele

Legendär waren seine «Loueler Grundsätze». Es ging ihm dabei um den nicht immer ganz einfachen Umgang zwischen der Kantonsregierung und deren Verwaltung sowie einem kleinen Bergdorf wie Lauwil. Die Art, wie er sich zum Teil über diese Beziehung ärgern konnte, zeigte uns im Gemeinderat, wie stark er mit unserem Dorf verbunden war. Denn man ärgert sich nur, wenn Herzblut mit im Spiel ist.

Dieses Herzblut war bei Thomas Mosimann immer spürbar, wenn es um die Geschicke unseres Dorfs ging. Umso schmerzlicher war für ihn persönlich und das Dorf, dass er wegen einer heimtückischen Krankheit im April 2022 zur Demission gezwungen war. Er war Gemeindepräsident mit Leib und Seele, er war eben «euse Preesi».