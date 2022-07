Zusammenarbeit Im Oberbaselbiet entsteht eine regionale Bauverwaltung Sieben Dörfer kooperieren ab 2023. Leitgemeinde ist Ormalingen, wo die neue Bauverwaltung ihr Domizil haben wird.

Die neue regionale Bauverwaltung wird im Ormalinger Gemeindehaus eingerichtet. Bild: bz-Archiv

Auf Anfang des kommenden Jahres nimmt die neue regionale Bauverwaltung, die für sieben Oberbaselbieter Kommunen zuständig ist, ihre Tätigkeit auf. Sie wird in der Gemeindeverwaltung Ormalingen eingerichtet. Ormalingen ist Leitgemeinde und stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Die regionale Bauverwaltung wird auch Anwil, Diepflingen, Kilchberg, Rothenfluh, Thürnen und Zeglingen in Baufragen und -projekten betreuen.

Vollzeitstelle dank Kooperation

Ormalingen, das nach der Pensionierung seines langjährigen Gemeindeverwalters per Ende April sowie der Nachfolgeregelung die Verwaltung neu organisierte, hatte Anfang vergangenen Dezember 20 Oberbaselbieter Gemeinden angeschrieben. Damit konnte das Interesse an einer regionalen Bauverwaltung abgeklärt werden. Schliesslich haben sich sieben Kommunen dazu entschieden, an diesem Projekt teilzunehmen.

Ormalingen schätzte das Pensum einer Bauverwaltung für eigene Zwecke auf etwa 40 Stellenprozente. Um einer Fachperson eine attraktive Stelle zu bieten, müsste das Pensum jedoch höher sein. Mit sieben beteiligten Gemeinden kann nun eine Vollzeitstelle geschaffen werden.

Rund 170'000 Franken jährlich

Die Kosten für diese regionale Bauverwaltung mit einem 100-Prozent-Pensum dürften jährlich insgesamt rund 170'000 Franken betragen. Sie werden gemäss einer nach Dörfern und Aufgaben differenzierten Arbeitszeiterfassung nach Aufwand den Gemeinden weiterverrechnet. Die Gemeinde Ormalingen schreibt in einem Papier:

«Grundsätzlich sind gegenüber den heutigen Kosten tendenziell Einsparungen zu erwarten, da verschiedene ausgelagerte Arbeiten durch die Bauverwaltung günstiger erbracht werden können.»

Die entsprechenden Verträge werden den Kommunen zur Unterzeichnung bald zugestellt. Ebenfalls demnächst erfolgt die Stellausschreibung. Mit dieser Regionalisierung sollen im Bereich Bau kommunale Aufgaben kompetent, dienstleistungsnah und günstig erbracht werden. Dadurch werden die Verwaltungen der angeschlossenen Gemeinden und deren Exekutiven entlastet. Einheitliche Formulare und Prozesse sollen die Verwaltung effizienter machen und für Private einfacher zu handhaben sein.