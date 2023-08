Zwischenruf Ente statt Wild In Pratteln machte am Mittwoch eine Geschichte über eine Treibjagd auf dem Friedhof Blözen die Runde.

Auf dem Friedhof Blözen würden Rehe Blumen wegfressen. Symbolbild: S. Gerth / imago stock&people

Gute Geschichten suchen und finden wir. Aber manchmal entpuppen sich Geschichten eben als falsch. So wie diese hier: Am Mittwochnachmittag kam ein Anruf. Entsetzte Stimme. In Pratteln, da stünde am Abend eine Treibjagd beim Vitaparcours an. Die Rehe, sie würden auf dem Friedhof Blözen die Blumen wegfressen. Aber das gehe doch nicht, sagte die Frau am Apparat, ohne Vorankündigung die wilden Tiere abzuschiessen.

Wir liessen die Geschichte über Nacht ruhen und wollten die Sachlage tags darauf aufklären. Eine Treibjagd mitten im August wäre wahrlich aussergewöhnlich gewesen. Am Donnerstagmorgen folgte der Anruf auf der Gemeinde. Die Geschichte hatte die Runde gemacht und war auf der Verwaltung bekannt. «Alles falsch!», sagte man dort.

Pratteln habe und werde nie beim Friedhof Treibjagd betreiben. Die Rehe fressen auch keine Blumen auf dem Friedhof. Am Vorabend fand bloss ein Hundetraining statt. Gut möglich, dass sich jene Person, welche die Parkfelder absperrte, sich einen Scherz erlaubte, als eine Passantin vorbeilief und nachfragte. Manche Geschichten sind eben zu gut, um wahr zu sein. (yas)