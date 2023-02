Zwischenruf Prattler Einwohnerrat rüstet auf, aber für ein zusätzliches Mikrofon hat's nicht gereicht Das Protokoll des Ortsparlaments soll von einem Computer erstellt werden. Nicht erspart wird den Volksvertretenden aber die Wanderung quer durch den Saal. Michel Ecklin Drucken Teilen

Der Prattler Einwohnerrat behält trotz Modernisierung ein einziges Mikrofon. Symbolbild: David Egger

Das Transkriptionssystem, das sich der Prattler Einwohnerrat zutun will, ist ausgeklügelt. Die Software einer Walliser Firma soll alle Wortmeldungen automatisch in schriftliches Hochdeutsch umwandeln. Sie versteht nämlich «Basel-Deutsch», wie die Vorlage präzisiert. Das elektronische Erstellen der Protokolle ist der Gemeinde 25'000 Franken pro Jahr wert. Dafür entfällt die mühsame Transkription. Beschlossen ist die Umstellung nicht, aber an der Montagssitzung gab's kaum Opposition.

Allerdings fragt man sich, wieso der Einwohnerrat nicht zu einer naheliegenderen Rationalisierungsmassnahme greift. Wer derzeit das Wort ergreifen will, muss nämlich zu Fuss gehen – zum einzigen Mikrofon im Saal. Man rechne vor: An jeder Sitzung gibt es um die 50 Wortmeldungen. Während der durchschnittlich zehn Sekunden langen Märschen steht der ganze Betrieb still. Das wiederholt sich elf Mal pro Jahr.

Das gibt über anderthalb Stunden, die die Gewählten unterwegs sind. Andere Einwohnerräte schafften es, pro zwei Sitzplätze ein Mikrofon zu installieren. Das sollte auch Pratteln schaffen. Aber weil's ums Gehen geht, wäre das ein Verkehrsthema, und über die wird in Pratteln immer besonders intensiv diskutiert.