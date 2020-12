Basler Autor Aernschd Born spricht über sein neustes Werk: «Das Leben findet vor der Haustür statt»

Ein Wurf ist das neue Buch von Aernschd Born – und ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wunderbar leicht zu lesen trotz ­­Tief- und Hintergründigem. Frisch, frei und fröhlich in der Tonalität und dazu noch eine Anleitung zu mehr Mut, den eigenen Interessen nachzugehen.

In «Der Musikant am Strassenrand» nimmt uns der 1949 in Zürich geborene Liedermacher, Künstler und Atomkraftgegner Aernschd Born mit in jene Zeit vor 50 Jahren, als ­alles im Auf- und Umbruch war. Und die Jungen gegen alles Stiere und Spiessige revoltierten.

In seinem fünften Buch erzählt Born, der mit seiner Lebens- und Firmenpartnerin Barbara Preusler in Reinach das Büro «Kulturduo» führt, Anekdoten aus seinen Wanderjahren als junger Bursche zwischen 1967 und 1973. Er ist damals um die Zwanzig und macht eine Lehre als Reproduktionsfotograf – ein Beruf, den es nicht mehr gibt. Der junge Born hat lange glatte Haare, einen Bart und sieht aus wie ein Hippie mit Jesus-Touch aus San Francisco. «Ich war kein politischer Aktivist», sagt er heute.

Auf Musikantenreise mit dem Velo oder dem Zug

«Ich spielte Gitarre und Schnuuregyyge auf der Klagemauer ­(damaliger Treffpunkt vor der Barfüsserkirche, Anm. d. Red.) und kommunizierte auf meine Weise mit den Leuten», erzählt Born. «Es war eine wilde und turbulente Zeit und ich ein Teil des Ganzen. Aber ich bekam die Proteste immer vom Strassenrand her mit.»

Noch während der Stifti, danach von März bis Mai 1970 und in den drei darauffolgenden Jahren, als er in Mailand eine Stelle hat, geht Born auf Musikantenreise mit dem Velo oder dem Zug. Es verschlägt ihn nach Ulm, München und ins Elsass. Er landet in Wien, London, ­Paris und Kopenhagen, bevor er schliesslich in der mittlerweile stillgelegten SBB-Unterführung in seiner Heimatstadt Basel den weltweit allerbesten Platz für Strassenmusik findet.