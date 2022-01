Basler Einzelhandel Schuhgeschäft zieht aus - Laden an der Freie Strasse steht abermals leer Nach nur zwei Jahren ist für «Passo per Passo» an Basels Einkaufsmeile schon wieder Schluss, wie ein Inserat verrät. Das könnte alte Begehrlichkeiten unter Anwohnenden wecken.

Links das Ladenlokal, das ab April 2022 vorzeitig zu vergeben ist - auf diesem Archivbild noch mit der vorgängigen Mieterschaft. Archiv/Nicole Nars-Zimmer

Mehr als ein Jahr lang, von 2019 bis 2020, stand der Laden in der schmucken Liegenschaft an der Freie Strasse 44 in Basel leer. Wie die bz damals berichtete, wünschten sich Anwohnende sehnlichst ein Tagescafé; der «Sutter Begg» war für die Lokalität im Gespräch. Geschäftsführerin Katharina Barmettler-Sutter beliess es dann aber bei Interessensbekundungen. Stattdessen zog am 1. April 2020 ein Ableger der kleinen Schweizer Schuhkette Passo per Passo ein, die bereits am alten Basler Standort an der Gerbergasse für Dauerrabatte bekannt gewesen war.

Nun zieht das Schuhgeschäft per 1. April 2022 aber schon wieder von dannen. Und sucht nach Nachfolgern, wie ein Inserat auf diversen Immobilienplattformen verrät. Offenbar frühzeitig, denn demnach sei über den Übernahmepreis zu verhandeln.

Mietpreis ist moderat

Spannend: Während gewerbliche Mietpreise in Basels Zentrum nur selten zu erfahren sind, wird dieser hier mit vergleichsweise moderaten 9750 Franken inklusive im Monat angegeben, bei einer Nutzfläche von 180 Quadratmetern. Zum Ladenlokal im Erdgeschoss gehören ein Keller- sowie ein Obergeschoss.

Zu den Besitzern der Liegenschaft gehört Philipp Riet Steiger. Er ist der Sohn von Raeto Steiger, dem ehemaligen Eigentümer des Hotel Basel.