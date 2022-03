Basler Fasnacht Morgestraich? - Jooooo! Vorwärts Marsch Nach drei Jahren Pause: Ein schöner Moment der Glückseligkeit. Kalt und trocken wie ein guter Weisswein.

Roland Schmid

Endlich. Endlich, endlich. Wann war Fasnacht zu letzten Mal? Genau: vor drei Jahren. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an diese speziellste Fasnacht der Nachkriegszeit.

Doch am Montag schien es fast so, als ob es nie ein Gestern, ein Vorjahr oder eine Vor-Vorjahr gegeben hätte. Ja, ok, vielleicht waren es gegenüber 2019 etwas weniger Menschen, die am Montag den Weg unter die Füsse genommen hatten. Das schien auch so, als wir um halb vier Uhr leicht verspätet etwas atemlos durch die eiskalte Nacht Richtung Innenstadt zogen.

30 Bilder 30 Bilder Roland Schmid

«Mich hat das fast etwas überfordert»

Wo sind nur die Menschen? Doch schon am Spalenberg war die Morgenstreichwelt wieder in Ordnung. Die Gasse war fest in der Hand der Spale-Clique. Die Stimmung? Na ja, euphorisch wäre etwas übertrieben. Viele hatten etwas Angst, zumindest aber Respekt vor dieser Fasnacht. «Sie war plötzlich möglich, trotz allem überraschend», sagt ein langjähriger Fasnächtler vom Dupf-Club gegenüber der bz.

Roland Schmid

«Mich hat das fast etwas überfordert.» Man muss sich schon vorstellen: Normalerweise ist der Planungsvorlauf einer Fasnacht fast ein Jahr. Und jetzt musste alles praktisch aus dem Stand organisiert werden. Oder man pokerte einfach, dass in diesem Jahr es wohl klappen werde. Einige grosse Cliquen setzten richtig und gewannen.

Wie auch immer: Die Erwartungshaltung vor dieser Fasnacht war enorm. Der wohl schwungvollste Laternenmaler der Stadt, den wir unterwegs antreffen (Name bekannt, wird nicht genannt) freut sich unglaublich. «Ja, es war Zeit.» - Eine Aussage, die am Montag in der Früh wohl hundertfach zu hören war. «Man stellt sich rasch wieder auf die Fasnacht ein», sagt der Dupf-Clubber. «De stoosch ii und foosch linggs aa…» (Dazu muss man wissen: Bei einem Marsch wird traditionell immer mit dem linken Fuss losmaschiert). Aber es habe etwas Surreales an sich gehabt. Er sei in dieser Fasnacht noch nicht richtig angekommen. Dies wegen der kurzen Vorbereitungszeit.

«Die machen mich fertig deswegen, ich bin verloren!»

Bei der Hauptpost stellen sich die vereinigten Züge der Schnooggekerzli auf (als ehemaliges Mitglied dieses legendären Vereins dürfte der Autor wegen Befangenheit eigentlich nicht darüber berichten. Wir bitten um Nachsicht.) Wir sind gut positioniert auf der Treppe der Schlüsselzunft an der Freien Strasse. Zwei Minuten vor Vier gerät der Schlüsselwirt in Panik: Die beleuchtete Eingang zum Restaurant ist nicht abgeschaltet.

Roland Schmid

«Die machen mich fertig deswegen, ich bin verloren!» 10 Sekunden vor Vier schafft ein guter Geist, das Licht auszuknipsen. Des Schlüsselwirts Tag ist gerettet… Und dann das ganz normal Unfassbare: Das Licht geht aus, der Tambourmajor ruft genau zum richtigen Zeitpunkt. «Morgestraich, vorwärts, marsch!» Fast, als ob es keine coronabedingte Zwangspause gegeben hätte. Und keinen brutalen Krieg in der Ukraine. Morgestraich wie immer, wie jedes Jahr. Mit derselben Magie, der dieser Moment in sich hat, den man schlecht beschreiben kann, den aber alle fühlen, wenn sie sich einmal auf diesen Moment eingelassen haben.

«Diese Fasnacht, die war jetzt unbedingt nötig»

Wohl die Mehrheit der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler hat sich gerade wegen des brutalen Überfalls auf die Ukraine ein Gewissen gemacht. Es könnte ein Grund dafür sein, dass die Fasnacht in diesem Jahr vielleicht eher etwas zurückhaltender und weniger ausgelassen wird. Und vielleicht freut man sich wieder mehr über den Austausch und die Privilegien, die wir hier in dieser Stadt geniessen dürfen.

Andi, der seit über 50 Jahren in einer grossen Stammclique mit einer Trommel an der Fasnacht unterwegs ist, sagt: «Diese Fasnacht, die war jetzt unbedingt nötig. Etwas aufgeregt hat mich, dass die offiziellen Stellen nicht Ermöglicher, sondern eher Verhinderer waren.» Jänu…

Roland Schmid

Warmer Weisswein

Im Keller des Dupf-Club geht die Post ab. Die Bedienung läuft auf dem Zahnfleisch, aber alle sind fröhlich. Zwei, drei Menschen sind dort ordentlich geknüttelt. Und laut. Der Manuel ist am «ummescheffe», was eine anwesende Frau treffend beschreibt: «Das ist, wenn einer mal hier, mal da, gute Tipps zum Besten gibt, dann abzieht, wieder zurückkommt, wieder was sagt und wieder geht. Den Chef spielen eben.»

Im Unternehmen Mitte gehts sehr beschaulich zu und her. Dort gab es das Problem der Beleuchtung - grosse Fenster erlauben kein helles Licht. Es wurde mit zahlreichen stimmungsvollen Kerzenlichtern gelöst. Eine Gruppe junger Erwachsener trifft sich dort, umarmt sich warmherzig, scheint glücklich mit sich selbst und allen. Fasnacht der anderen, der ruhigen Art. Dass der Weisswein dort warm ist und nicht wundervoll und trocken, spielt eine untergeordnete Rolle.