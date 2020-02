Basler im Einkaufsrausch in Weil – Bagatellgrenze wirkt sich auf den Einkaufstourismus aus

Alexander Müller, Direktor des grossen Supermarkts Marktkauf im Rheincenter in Weil am Rhein, ist erleichtert. Lag der Einkauf der Schweizer Kundinnen und Kunden bis Ende Jahr bei 30 oder 35 Euro, übertrifft er jetzt 50 Euro: «Der Durchschnittsbetrag der Kassenbons ist gestiegen.» Grund dafür ist die neue Bagatellgrenze, die Anfang Jahr in Kraft getreten ist. Seitdem müssen Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz für mehr als 50 Euro einkaufen, damit ihnen die deutsche Mehrwertsteuer erstattet wird. Der befürchtete Einbruch der Umsatzzahlen ist ausgeblieben. Sie seien stabil geblieben, obwohl die Einkaufstouristen weniger oft kommen. Das gilt auch für das Rheincenter: «Wir bemerken nichts Negatives», ergänzt Centermanagerin Alev Kahraman.

Anfang Jahr war die neue Regelung, ein Gesetz des deutschen Bundesfinanzministeriums, noch nicht allen bekannt. «Wir mussten viel Aufklärungsarbeit leisten», erinnert sich Kahraman. «Die ersten zwei, drei Wochen waren schwierig», so Müller. Jetzt aber wissen die Schweizer Kunden darüber Bescheid. Das zeigt auch eine kleine Umfrage am Ausgang der Apotheke im Rheincenter und an der Tramhaltestelle am Grenzübergang Hiltalingerstrasse (siehe Kasten).

Mit seinen 11500 Quadratmeter Verkaufsfläche ist der Weiler Marktkauf zwar nicht der grösste Deutschlands, aber derjenige mit dem höchsten Umsatz. 65 Prozent der Kunden kommen aus der Schweiz, 20 bis 25 Prozent aus Frankreich und der kleine Rest aus Deutschland. Im ersten Stock gibt es ein grosses Non-Food-Angebot. In der Regel liegt die Mehrwertsteuer hier bei 19 Prozent. Bei Lebensmitteln sind es meistens 7 Prozent. Einen merklichen Rückgang der Zettel für die Erstattung hat Müller bisher nicht bemerkt. «Zum Glück tut uns die Grenze von 50 Euro nicht weh. Viele Tageskunden kommen statt sechsmal in der Woche nur noch fünfmal.» Ursprünglich war eine Grenze von 175 Euro im Gespräch, wie sie in anderen EU-Staaten üblich ist. «Das wäre ein No-Go gewesen», sagt Kahraman.