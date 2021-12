Basler Innenstadt Heller und vielfältige Nutzung: Das sind die Pläne für die Sanierung der Hauptpost Nachdem die Hauptpost in der Basler Innenstadt per Ende 2021 schliesst, wird das 140-jährige Gebäude erneuert. Geplant ist ein offeneres und helleres Erdgeschoss sowie viel Platz für diverse Geschäfte.

Das Innere der Hauptpost in der Basler Innenstadt wird erneuert. Das äussere Erscheinungsbild wird sich aber kaum verändern. Nicole Nars-Zimmer

Das Gebäude der ehemaligen Hauptpost in der Basler Innenstadt muss saniert werden. Per Ende 2021 hat die Post entschieden, die Filiale zu schliessen. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, die nötigen Arbeiten zu planen. Die Axa Anlagestiftung hat nun als Eigentümerin das Baugesuch eingereicht, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung.

Im Rahmen eines Wettbewerbs hat die Axa das Architekturbüro Herzog & de Meuron mit der Neukonzeption beauftragt. Die Vorzüge des Gebäudes sollen durch die Sanierung hervorgehoben werden. Konkret ist ein helleres und offeneres Erdgeschoss vorgesehen. Dazu werde das Technikgeschoss im Lichthof entfernt. Dadurch entsteht ein heller Innenhof mit Glasdach.

Weiter werden die Fenster gegen Gerbergasse, Rüdengasse und Freie Strasse «nach denkmalpflegerischen Aspekten» wiederinstandgesetzt. Dadurch wird es im Innern des Gebäudes nochmals heller. Ausserdem soll die Passage zwischen Gerbergasse und Freie Strasse wieder geöffnet werden.

Sinnvoller Mix an Geschäften

Die ehemalige Schalterhalle wird restauriert. Ausserdem bietet das Erdgeschoss gemäss Mitteilung rund 1'500 Quadratmeter Ladenfläche. Diese kann vielfältig genutzt werden. Der Axa Anlagestiftung sei es ein grosses Anliegen, dass «die Nutzungen in die Basler Innenstadt passen und innerhalb des Gebäudes einen sinnvollen Mix ergeben.» In den weiteren Stockwerken entstehen moderne Büros sowie weitere Dienstleistungsflächen.

Die ersten kleineren Rückbauarbeiten im Gebäudeinnern sollen im Sommer 2022 beginnen. Ende 2022 starten dann die Sanierungsarbeiten, welche voraussichtlich bis 2024 dauern werden. Ausserdem werden sämtliche technischen Anlagen durch moderne Installationen ersetzt.