Basler Pop Brainchild: Kopfgeburt mit Bauchgefühl Das Quartett Brainchild legt sein Débutalbum «Heartbreak Horizon» vor. Es ist zeitloser Pop mit Weitblick.

Brainchild musizieren in der aktuellen Besetzung seit Dezember 2018. Bild: zvg/Julian Powell

Das ist mutig und zumindest auf einem Popalbum selten anzutreffen: vier Minuten lang nur Stimme und Piano. Wobei es «Separate Ways», dem Opener des ersten Longplayers der Basler Formation Brainchild, an nichts fehlt. Die vier Musiker seien sich sofort einig gewesen, dass man die Trennungsballade gar nicht erst in einem Bandarrangement versuchen müsse, wie Frontmann Antonin Queloz sagt: «Bei diesem Song waren wir alle überzeugt, dass er bereits auf dem Punkt ist und die perfekte Stimmung hat.»

Und so eröffnet das Quartett das Album «Heartbreak Horizon» mit einer Solodarbietung, die sämtliche Stärken der jungen Basler Formation ins Zentrum stellt: zeitloses Pop-Songwriting, songdienliches Pianospiel, eine wandelbare und dabei stets glaubwürdige Stimme – und die rare Fähigkeit aller Bandmitglieder, sich im entscheidenden Moment zurückzunehmen und gegebenenfalls halt keine einzige Note zu spielen.

Zeitloses Songwriting

Dass die Mitmusiker des 27-jährigen Queloz dennoch unverzichtbarer Teil von Brainchild sind, zeigt sich beim Folgesong «Heart Of Mine», der fast nahtlos an «Separate Ways» anschliesst und dann kontinuierlich grösser wird. Die sanft gepickte Gitarre von Daniel Messina, der dezent stützende Bass von David Blum und das rollende Schlagzeug von J. J. Love tragen alle zum Gelingen des Songs bei. Nicht zu vergessen: der dreistimmige Gesang.

Auch hier ist das Songwriting so zeitlos, dass man eigentlich von «altbacken» reden müsste, wenn im Pop die Zeitachsen nicht ohnehin längst durcheinandergewirbelt wären. Nichts datiert den Song auf 2021, und das Gleiche kann man von weiten Teilen des stimmigen Albums sagen.

Dass die meisten Songs von Gefühlen handeln, macht Sinn, schliesslich seien sie auch aus solchen heraus entstanden, sagt Antonin Queloz. Die Kopfarbeit, die im Bandnamen mitschwingt, stecke in den Arrangements. Hier zeigen die Musiker, was sie in ihren früheren oder parallel laufenden Projekten (darunter: Don’t Kill The Beast, Emilia Anastazja, Café Da Manha oder The Night is Still Young) gelernt haben.

Die Songs laufen im Radio in der Tagesrotation

Ob die auf den 12. März in der Kaserne angesetzte CD-Taufe stattfinden kann, steht aktuell in den Sternen. Und auf die Frage, warum man ausgerechnet im Lockdown ein Album veröffentliche, kontert J. J. Love mit einer Gegenfrage: «Wieso macht man einen Lockdown, wenn wir unsere Platte releasen wollen?»

Aktuell laufen Brainchild mit «Shadow Of A Dancer» in der Tagesrotation des nationalen Radios, auch wenn Stücke wie «Free» oder «Joanna» im direkten Vergleich vielleicht ein Quäntchen geglückter erscheinen. Dass ihre Musik «eingängig und leicht zugänglich» sei, dessen ist sich Hauptsongwriter Queloz bewusst. Kommerzielle Berechnung stecke jedoch keine dahinter, sagt er. Es sei ein «schöner Nebeneffekt».

Nach den nächsten Zielen der Band gefragt, verweist J. J. Love auf den im Albumtitel genannten Horizont und sagt: «Solange Corona herrscht, wird unser musikalisches Herz ewig schmerzen, aber wir werden weiterhin an neuer Musik arbeiten und uns auf Live-Shows vorbereiten.» Bis es so weit ist, ist «Heartbreak Horizon» auf jeden Fall mehr als ein Trostpflaster.