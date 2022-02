Basler Strafgericht Die abenteuerliche Geschichte eines Drogenkuriers endet im Knast Für mehr als vier Jahre muss ein 30-jähriger Albaner ins Gefängnis, weil seine Drogengeschäfte aufflogen. Ein spätes Geständnis half ihm nur wenig.

Der verurteilte Albaner vertickterte hauptsächlich gestrecktes Heroin. Symbolbild/ DPA

«Ich wollte nach England gehen. Ich habe auch schon einige Male versucht, nach England zu gelangen, aber es war unmöglich», erzählte der 30-jährige Mann aus Albanien vergangene Woche im Basler Strafgericht. Vor fast exakt einem Jahr wurde er direkt vor seiner Wohnung an der Kleinbasler Maulbeerstrasse von Drogenfahndern kontrolliert, als er nach einer Drogenübergabe zurückkehrte.

Die Ergebnisse der Hausdurchsuchung passten zu den Geschäften, die sich anhand seines Mobiltelefons detailliert rekonstruieren liessen: hauptsächlich Heroingemisch, ein wenig Kokaingemisch sowie Streckmittel. Der Mann schwieg zuerst, legte später aber ein Geständnis ab. Im letzten Sommer durfte er daraufhin von der Untersuchungshaft in den vorzeitigen Strafvollzug wechseln.

Der Mann hatte in Albanien eine Ausbildung als Sanitär gemacht, schlug sich dann aber mit Gelegenheitsjobs durch und wurde vor rund zwei Jahren arbeitslos. Im September 2020 reiste er offenbar via Bulgarien nach Spanien, zumindest teilweise lässt sich diese Einreise durch den Stempel in seinem Pass und den Flixbus-Tickets nachvollziehen.

In Spanien vergeblich nach Arbeit gesucht

Nach eigenen Angaben hatte er sich mit 10'000 Euro bei Landsleuten verschuldet, um mit einem Frachter von Bilbao nach England zu gelangen und dort bei Verwandten seine Schulden abzubezahlen. Doch der britische Grenzschutz erwischte ihn und schickte ihn im November 2020 direkt zurück nach Spanien.

Vergeblich habe er dann versucht, in Spanien eine Arbeit zu finden. Danach fuhr er im Januar 2021 per Flixbus nach Lyon, gelangte nach Strasbourg und schliesslich irgendwie nach Basel. Untergebracht war er in der Maulbeerstrasse, die Anweisungen erhielt er per Mobiltelefon: Vertriebsfertige Portionen für Heroin und Kokain abmischen, strecken und verpacken.

Die Preise machte der unbekannt gebliebene Chef direkt per Mobiltelefon ab, der 30-Jährige musste lediglich ausliefern und das Geld einkassieren. In fünf Wochen zwischen Januar und Februar 2021 verkaufte er rund fünf Kilogramm Heroingemisch und kassierte dabei rund 70000 Franken ein.

Drogen verticken für 2000 Franken Monatslohn

Er selber erhielt dafür 2000 Franken Monatslohn, das restliche Geld gab er an andere Leute weiter. Geständnis erspart ihm ein halbes Jahr Freiheitsstrafe In den letzten Wochen versuchte er allerdings auch, zusätzlich noch auf eigene Rechnung zu handeln.

Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass er sich die ganze Zeit über von seinem Bruder beraten liess: Dieser war früher wegen Drogenhandels in Basel bestraft worden und lebt derzeit in Belgien. Der 30-Jährige selber betonte hingegen, er würde so etwas normalerweise nicht machen.

«Er wurde in den Drogenhandel eingespannt, ohne dies zu planen»

«Aber ich war in so einer schlechten Situation, dass ich keinen anderen Ausweg sah.» «Er wurde in den Drogenhandel eingespannt, ohne dies zu planen», argumentierte Verteidiger Yves Waldmann – eine 18-monatige bedingte Strafe genüge.

Das Gericht folgte allerdings weitgehend der Staatsanwaltschaft und verhängte eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Nebst der grossen Menge an Drogen stellte das Gericht auch ein bandenmässiges Vorgehen fest, dazu kam ein Schuldspruch wegen Geldwäscherei.

Das Strafmass fiel durch das späte Geständnis immerhin ein halbes Jahr kürzer aus. Zusätzlich sprach das Gericht einen Landesverweis von zehn Jahren mit SIS-Eintrag aus: Die Einreisesperre gilt damit für den gesamten Schengen-Raum. Das Urteil kann der Mann noch weiterziehen.