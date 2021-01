Basler Strafgericht Nach dem Schwarzwaldtunnel aufs Gas gedrückt: 26-Jähriger kommt mit Ausrede nicht durch 77 Kilometer pro Stunde fuhr der Beschuldigte zu schnell. Dass er sich in einer Notfallsituation befand, erachtete das Basler Strafgericht als nicht erwiesen. Dennoch bekommt der 26-Jährige seinen Führerausweis zurück.

Auf der Autobahn kurz nach dem Schwarzwaldtunnel in Basel wurde der Mann mit 164 Stundenkilometern geblitzt. imago stock&people

«Wenn jemand schon nur den Lichtschalter im Labor betätigt hätte, hätte es zu einer Katastrophe kommen können», behauptete der 26-jährige Angeklagte am Mittwoch im Gerichtssaal. Der aus Italien stammende Mann hatte im Sommer 2019 seine Stelle in einem Forschungslabor in Frenkendorf angetreten. Im März 2020 musste er an einem Freitagabend offenbar rasch nach Hause eilen, weil ein geplanter Videoanruf mit seinem in Apulien an Corona erkrankten Grossvater anstand. Am Samstag sei ihm dann plötzlich eingefallen, dass er am Vorabend wohl eine unter Druck stehende Gasflasche mit Sauerstoff nicht richtig verschlossen habe.

Die Lösung: Vom Kleinbasel rasch mit dem Ford Mustang nach Frenkendorf ins Labor düsen, um die Sache zu überprüfen. Auf der Autobahn kurz nach dem Schwarzwaldtunnel bei der Auffahrt zur Brücke wurde er gegen 17 Uhr mit Tempo 164 geblitzt, nach Abzug der Messtoleranz sind das netto 157 und damit 77 Kilometer pro Stunde zu viel. «Gerast würde ich nicht sagen, ich bin einfach zu schnell gefahren. Aber die Strassen waren wegen des Lockdowns leer», kommentierte der Angeklagte das Messergebnis des Radars.

Beschuldigter beteuert: «Ich wollte nicht rasen»

Der Fall landete vor dem Basler Strafgericht, weil der sogenannte Raserartikel im Strassenverkehrsgesetz bei derartigen Geschwindigkeitsüberschreitungen von Vorsatz ausgeht und mit der Mindeststrafe von einem Jahr auch keine Erledigung per Strafbefehl zulässt. «Ich wollte nicht rasen. Jeder Andere hätte in dieser Situation genau dasselbe getan», sagte der 26-Jährige. Wegen des Vorfalls mit der Sauerstoffflasche habe sein Arbeitgeber danach sogar die Sicherheitsprotokolle geändert. Unterlagen oder Bestätigungen darüber legte er allerdings nicht vor.

Verteidiger Fabrizio Plozner beantragte einen Freispruch. Es hätten ideale Wetterbedingungen auf einer nahezu verkehrsfreien Autobahn geherrscht. Ausserdem sei die Fahrweise durch eine Notstandssituation gerechtfertigt gewesen: Sein Mandant habe sich damals wegen seiner mangelnden Deutschkenntnisse nicht getraut, die Feuerwehr anzurufen. Plozner sagt:

«Ohne eine genaue Einweisung von ihm hätten die dort auch gar nichts ausrichten können.»

Einzelrichter Dominik Kiener meinte allerdings, er habe Mühe, die Geschichte mit der drohenden Explosion zu glauben. «Wenn Sie befürchtet hätten, dass jede Sekunde zählt, dann hätten Sie die Feuerwehr anrufen müssen, damit die das Gebäude absperrt. Aber sicher nicht dort hinrasen.» Allerdings sei wohl von einer einmaligen Handlung auszugehen, der Mann sei bislang nicht vorbestraft. «Sie sind kein Raser», so Kiener. Andererseits sei die Verkehrssituation beim Schwarzwaldtunnel nicht ungefährlich, und er sei wohl auch schon vorher im Tunnel zu schnell gefahren. «Auf dem Tacho hatten sie wohl etwa 170 drauf», schätzte der Gerichtspräsident.

26-Jähriger bekommt Führerschein zurück

Das Gericht verhängte wie von der Staatsanwaltschaft beantragt die Mindeststrafe von zwölf Monaten bedingt. Dazu muss der Mann auch Verfahrenskosten und Gerichtsgebühren von rund 1000 Franken bezahlen. Bei bedingten Strafen fällt üblicherweise auch eine Verbindungsbusse an, die Staatsanwaltschaft hatte eine Busse von 5000 Franken beantragt. Richter Dominik Kiener verzichtete darauf, zumal der Mann mit einem Monatseinkommen von 3500 Franken nur knapp über dem Existenzminimum liegt.

Nach einem teuren verkehrspsychologischem Gutachten soll er nun offenbar seinen Führerschein wieder zurück erhalten. Am Mittwoch kündigte er allerdings an, sein Ford Mustang stehe inzwischen zum Verkauf. Durch den Schuldspruch muss er auch das Honorar seines Anwalts selber zahlen. Noch kann er das Urteil weiterziehen.