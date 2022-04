Basler Zivilgericht Wirtschaftskammer-Prozess: Harsche Vorwürfe an BaZ-Journalisten Nach dem Baselbieter Kantonsgericht streiten Wirtschaftskammer Baselland und «Basler Zeitung» nun vor dem Zivilgericht des Stadtkantons. Wirtschaftskammer-Chef Christoph Buser sieht in den BaZ-Berichten eine grobe Rufschädigung, die Gegenseite spricht von einer wahren, nicht verletzenden Berichterstattung.

Enormer Reputationsschaden: Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Buser hat gegen einen BaZ-Journalisten eine Klage wegen Persönlichkeitsverletzungen eingereicht. Bild: Kenneth Nars

Neue Runde im wohl aufwendigsten Verfahren im Schweizer Lokaljournalismus: Gestern standen sich vor dem Basler Zivilgericht die Wirtschaftskammer Baselland (Wika) und die «Basler Zeitung» gegenüber. 2018 soll der damalige BaZ-Redaktor Joël Hoffmann mit 14 kritischen Texten eine Kampagne gegen den Dachverband des Baselbieter Gewerbes und dessen Direktor Christoph Buser gefahren sein. Dieser klagte wegen Persönlichkeitsverletzungen. Inhalt der Texte waren Ungereimtheiten bei den Schwarzarbeitskontrollen, den Gesamtarbeitsverträgen im Maler- und Gipsergewerbe sowie allgemein beim Geschäftsgebaren der Wika.

Als Verbandsdirektor und ehemaliger Unihockey-Nationalspieler sei er es sich gewohnt, im Rampenlicht zu stehen und auch mal Schläge zu kassieren. Aber wenn in einer grossen Tageszeitung regelmässig ganzseitige Texte erscheinen, dann gehe das nicht spurlos an einem vorüber.

«Obwohl ein Vorwurf nach dem anderen wie ein Luftballon platzte, legte der Journalist mit heftigeren Formulierungen nach.»

Der Reputationsschaden sei enorm gewesen. Buser berichtete vor Gericht gar, dass sich seine Tochter geniert habe, in der Schule einen Vortrag über den Beruf ihres Vaters zu halten.

War es eine gesteuerte Medienkampagne oder nicht?

Journalist Hoffmann nehme es mit der Wahrheitspflicht nicht so genau, sagte Busers Anwalt Adrian Bachmann. Er verwies auf eine jüngst publizierte Rüge des Presserats im Zusammenhang mit Texten über das Basler Gesundheitsdepartement aus dem Jahr 2021. Es sei bereits die fünfte solche Verurteilung des Ex-BaZ-Redaktors. Dieser sei nicht die Speerspitze des freien Lokaljournalismus, sondern ein Skandale suchender Schlagzeilen-Produzent. Ihm sei es nicht um die Aufdeckung von Missständen gegangen, sondern er habe eine vorgefertigte Meinung gehabt, von der er sich durch nichts habe abbringen lassen.

Die Gegenseite wies den Vorwurf der Medienkampagne zurück. Die Berichterstattung sei wahr und nicht verletzend. Hoffmann beteuerte vor Gericht:

«Ich habe keine Agenda.»

Dass im Umfeld der Wika Missstände bestehen, ergebe sich auch aus der Breite der Berichterstattung in anderen regionalen Medien, darunter der bz, sagte Oscar Amstad, der Anwalt der BaZ und des Journalisten. Das öffentliche Interesse an den Texten zur Wika sei klar gegeben – auch deshalb, weil von ihr gelenkte Firmen und Vereine mit öffentlichen Geldern (bei den Schwarzarbeitskontrollen) oder staatlich verordneten Abgaben (bei der Ausgleichskasse) operieren.

Baselbieter Gericht hat harsches Urteil gegen den Journalisten gefällt

Das Zivilgericht wird sein Urteil frühestens in ein paar Wochen fällen, wie Gerichtspräsidentin Salome Wolf informierte. In derselben Angelegenheit hat Ende Oktober 2021 das Baselbieter Kantonsgericht bereits geurteilt: Demnach müssten neun Recherchen der BaZ vollständig gelöscht werden; bei zwei weiteren Texten wurde die Löschung einzelner Passagen verfügt. Dieses Urteil liegt bisher nur als Dispositiv, das heisst ohne schriftliche Begründung vor. In Baselland bezog sich die Klage auf das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, in der Stadt wurden Persönlichkeitsverletzungen moniert.

Wegen der Gefahr sich widersprechender Urteile in Stadt und Land beantragte Wika-Anwalt Bachmann, das Basler Verfahren auf Eis zu legen. Das Gericht lehnte dies ab mit der Begründung, man sei nicht an die Erwägungen aus Liestal gebunden. Dies war durchaus im Sinne von BaZ-Anwalt Amstad: «Wir sind überhaupt nicht einverstanden mit dem Urteil aus Liestal und wollen eine zweite Meinung.» Wie es in dem so komplexen wie kuriosen Verfahren weitergeht, bleibt weiterhin unklar.