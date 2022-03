Bauernfasnacht Liestal feiert seinen Umzug: Mehr als nur eine Fasnacht auf Sparflamme Viel Volk ist am Sonntagnachmittag in Liestal zugegen, um dem in letzter Minute bewilligten Umzug beizuwohnen. Es ist eine optimale Einstimmung auf den Chienbäse wenige Stunden später.

23 Bilder 23 Bilder Eindrücke vom Fasnachtsumzug Liestal 2022. Juri Junkov

Von Fasnacht «light» und einem Umzug in abgespeckter Form war lange die Rede. Das wurde in der Szene nur zähneknirschend aufgenommen. Mit dem typischen Baselbieter Credo «Mir wei luege» wurde die Hoffnung auf das närrische Treiben nach nun zwei Jahren Fasnachts-Abstinenz dann noch zusätzlich geschürt. Und es sollte tatsächlich noch besser kommen.

Denn nach den vom Bundesrat beschlossenen Coronalockerungen gaben sowohl der Stadtrat wie auch das Fasnachtskomitee grünes Licht für ein nur noch geringfügig eingeschränktes Fasnachtsprogramm. Dieses hat Martin Klaus, Obmann des Fasnachtskomitees, sodann vor rund drei Wochen im Stadion Gitterli den Vertretern der Cliquen freudig präsentiert.

Dabei war an diesem Kick-off die Begeisterung und die «Packen wir’s an-Stimmung» in der grossen Schar der aktiven Fasnächtler geradezu greifbar, obschon alles, was es jetzt zu organisieren und zu erledigen gab, unter grossem Zeitdruck stand.

Das Resultat konnte sich am Umzug vom Sonntagnachmittag sehen lassen. Da paradierten trotz nur kurzer Vorlaufzeit immerhin 65 Formationen mit viel Ramba-Zamba, musizierend, lärmend und tanzend durchs Stedtli, als ob die Fasnacht bald wieder verboten würde. «Geduld bringt Rosen», wurde im Komitee frohlockt.

Zünftig Druck auf dem Kessel

Fasnachtssonntag in Liestal, das ist das alljährliche Gipfeltreffen der Narren. Nach zwei Jahren Unterbruch wurde in einem kunterbunten Umzug sozusagen ein fasnächtliches Hochamt zelebriert. Unübersehbar denn auch, dass es vom Waggis über die alte Tante bis zum Binggis alle genossen haben, für einige Stunden ungehemmt und ohne Vorschriften sich selber zu sein. «Mir hei hüt zünftig Druck uf em Chessel», tönte es von einem Waggiswagen herab.

Diese haben nach dieser langen Coronazeit wortreich und wild gestikulierend in ihrem Nachholbedarf jetzt halt etwas aufmüpfig die Sau rausgelassen. Fasnächtliche Entzugserscheinungen waren indes auch bei den Leuten am Strassenrand auszumachen. Da wurde insbesondere im proppenvollen Stedtli in kollektiver Feierlaune gejubelt, geklatscht und gegrölt.

Ja, es gab eben schon lange keine solche Fete mehr mit all den Möglichkeiten, dem Alltagstrott temporär zu entweichen. Auch die schrägsten Vögel bekamen ihre Bühne, mit viel Freiraum für Spinnereien, Verrücktes und Bizarres. So etwa der Auftritt der kleinen Wagengruppe Luusbuebe, die als Metzger aus einem Schweinekäfig heraus polterten: «Mir finde, Massetierhaltig isch doch unter aller Sau!»

Da zeigten sich die Pfeifer und Tambouren der Liestaler Clique Excalibur als Blätzli-Bajassen und Harlekin dann doch etwas weniger martialisch. Ihr Sujet «Jetzt erscht rächt!» brachte die Freude über ihr 25-Jahr-Jubiläum und die wieder stattfindende Fasnacht bildlich schön zum Ausdruck.

Entwaffnend ehrlich: «Mir hei kei Plan»

Keine Frage, die Post-Corona-Fasnacht – so sehr sie herbeigesehnt wurde – hat den Aktiven in der kurzen Vorbereitung alles abverlangt. Es mussten auf die Schnelle noch alle Register gezogen werden.

Das ist nicht allen Gruppen gleich gut gelungen. Für griffige Sujets aus dem topaktuellen Tagesgeschehen hat‘s den wenigsten gereicht. So wurden dann abgelutschte Themen wie etwa «Greta Thunberg» oder «die Schweizer Flagge am Liestaler Fels» als «aufgewärmte» Sujets ins Rennen geschickt.

Auf der Suche nach einem pfiffigen Auftritt machten sodann die Rotstab-Chlütteri – die alte Garde der lokalen Platzhirsche – ihr Eingeständnis kurzerhand zum Sujet «Mir hei kei Plan». Die Rechtfertigung der im Charivari marschierenden Pfeifer und Tambouren: «In dene Zyte e Fasnacht z plane, isch eifach Bullshit, nundefahne!»

Da standen ihnen punkto Eingeständnis die Tschamauche in nichts nach: «Du glaubsch es nit, au mir möche bi däm (scheiss)-Ökotrip mit.»

Wie allewyl haben die vielen Guggen an diesem lustvollen Treiben die Musik, beziehungsweise den Lärm gemacht und der Menge zünftig eingeheizt. Eindrücklich, wie da die als Gladiatoren aufspielende 90-köpfige Gugge Latärneschränzer akustisch alles platt gewalzt haben. Das Stedtli hat gekocht und gebebt.

Etwas leisere Töne haben die jungen Garden von Rotstab, TPC Bubendorf, Halbmond und Excalibur angeschlagen. Als Gesamtformation der Tambouren- und Pfeiferschule Region Liestal haben sie mit dem Sujet «Mir stönde zämmen yy» angedeutet, dass es ihn noch gibt, den Pfeifer- und Tambouren-Nachwuchs. Und so waren sich am Schluss alle einig: Trotz der aktuell bedrückenden politischen Lage hat die Fasnacht als Kulturgut eben doch ihre Berechtigung.