Baustreit In die zweite Runde: Der Aufstand im «Chlöpfer-Dörfli» dauert an Ein Bauprojekt im historischen Quartier auf dem Bruderholz hinter dem Wasserturm stösst weiterhin auf Gegenwind. Anwohner wehren sich gegen ein geplantes Zweifamilienhaus.

Hier an der Bedrettostrasse 15 auf dem Bruderholz soll ein Doppeleinfamilienhaus gebaut werden. Verschiedene Anwohner stören sich am geplanten Bauprojekt. Kenneth Nars

Die meisten der Anwohner leben schon lange im «Chlöpfer-Dörfli» – dem historischen Quartier auf dem Bruderholz hinter dem Wasserturm. Gebaut worden ist die Siedlung im Jahr 1933. Die Häuser wurden seither von Generation zu Generation weitergegeben. Damals lebten SBB-, BVB-, PTT-Angestellte, Polizisten und Lehrer in den Einfamilienhäusern hinter dem Wasserturm. Sie konnten sich dort bei der «Gartenstadt» ein kleines Haus mit Umschwung leisten. Heute wäre dies an dieser Lage vielen kaum noch möglich. Weil viele Arbeiter und Leute aus dem unteren Mittelstand dort wohnten, wurde das Quartier liebevoll als «Chlöpfer-Dörfli» bezeichnet. Seinen Charakter, auch baulicher Art, hat es bis heute grösstenteils beibehalten. Man kennt sich, man grüsst sich, man schaut aufeinander.

Historisches Bild vom Quartier auf dem Bruderholz aus dem Privatalbum von Hansruedi Strahm. Kenneth Nars

Seit diesem Jahr hängt aber im «Dörfli» der Haussegen schief. Der Grund ist ein geplantes Bauprojekt (die bz berichtete). An der Bedrettostrasse 15 sollte ein Doppeleinfamilienhaus mit 14 Zimmern zu stehen kommen, wovon ein Haus von den neuen Eigentümern selber bewohnt und eines vermietet werden sollte. Der geplante Neubau hätte die anderen Häuser an Höhe und Wuchtigkeit massiv überragt. Der geplante Dachfirst sollte 14 Meter hoch werden. Die Dächer der Häuser des «Dörfli» haben derzeit eine Maximalhöhe von rund 9,5 Metern. Die Dachneigung des geplanten Baus betrug 45 Grad, die der umliegenden Häuser maximal 38,5 Grad. 53 Parteien unterzeichneten Mitte Februar eine Beschwerde, die sie an das zuständige Amt einreichten. Geht es nach den Nachbarn, müsse die Stadtbildkommission den Paragrafen 58 des Bau- und Planungsgesetzes beachten (kurz besagt dieser: Ein Neubau muss eine gute Aussenwirkung haben). Das ausgeschriebene Projekt passe nicht ins Siedlungsbild.

Das Happy End war greifbar nahe

Im Februar noch sah alles nach einem Happy End aus. Bauherrschaft und Anwohner sagten gegenüber dieser Zeitung, man sei in gutem Kontakt und suche eine Lösung – es wurden Online-Meetings abgehalten. Nachforschungen zeigen jetzt: Die angestrebte Lösung ist wieder in weitere Ferne gerückt. Nachdem die Bauherrschaft ein neues Gesuch eingereicht hat, haben wiederum etwa 31 Haushalte, sprich gegen 60 Personen eine erneute Sammeleinsprache zuhanden des Bau- und Gastgewerbeinspektorats wie auch an die Stadtbildkommission unterschrieben. Die Einsprache liegt der bz vor. Die Unterzeichnenden sind wie bei den Beschwerden in der ersten Runde der Meinung, der erwähnte Paragraf 58 werde hier nicht angewendet. Das neue Bauprojekt sei zwar zwei Meter weniger hoch, ansonsten habe sich nicht viel geändert.

Bei der Bauherrschaft heisst es auf Anfrage: «Nach Gesprächen mit den Nachbarn wurden First- und Traufhöhen des Projekts stark gesenkt.

Es ist bedauerlich, dass trotz dieser Projektänderungen immer noch Widerstand herrscht.

Die gültigen Regeln sind natürlich nach wie vor eingehalten und die Stadtbildkommission wird nun das Projekt auf Basis der Einsprachen einer erneuten Prüfung unterziehen», so Magnus Forsberg, Forsberg Architekten AG.

Erstmals ausgeschrieben worden war das Bauprojekt im Januar 2021. Damals sind gemäss Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) Basel-Stadt 11 Einsprachen eingegangen, davon oben erwähnte Sammeleinsprache. Aufgrund einer Projektänderung erfolgte vom 14. April bis zum 17. Mai 2021 eine zweite Publikation. «Die ersten Einsprachen wurden abgeschrieben», so das BVD auf Anfrage. Und bestätigt: «Anlässlich der zweiten Publikation sind zwei Einsprachen eingegangen, darunter auch eine Sammeleinsprache.» Das Gesuch befindet sich aktuell in Prüfung. Zum weiteren zeitlichen und inhaltlichen Ablauf können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Fortsetzung folgt.