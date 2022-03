«Dass nach der Eroberung der Nuklearzentrale von Tschernobyl durch russische Truppen zusätzlich zum Angriffskrieg russische Atomwaffen in Bereitschaft gestellt worden sind, erhöht die Besorgnis auch in unserem Kanton», so LDP-Grossrätin Lydia Isler-Christ. Sie hat deshalb eine Interpellation eingereicht betreffend Information der Bevölkerung über die Krisenvorsorge im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Isler-Christ bezieht sich unter anderem auf die Anwendung und Verteilung von Jodtabletten. Sie stellt klar: «Es wäre falsch, eine Panikstimmung zu verbreiten, sachliche Aufklärung ist aber dringend angezeigt». Deswegen solle der Regierungsrat unaufgeregt und zeitnah die Bevölkerung über Vorsorgemassnahmen informieren. Unter anderem auch über die Zuweisung von Schutzraumplätzen. (no)