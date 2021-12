Basler Tourismus Marketing wird effizienter

Schwarzbubenland Brauerei-Quereinsteiger ist auf der Suche nach dem perfekten Bier

Der ehemalige Coop-Pressechef Urs Meier hat sich nach einem Burnout neu orientiert und ist nun Inhaber der Chastelbach-Brauerei in Himmelried. Im ehemaligen Milchhüsli der Schwarzbuben-Gemeinde braut Meier vier klassische Biere, die er direkt verkauft, aber auch an Beizen und Läden in der Region liefert.