1. Maikundgebung in Basel: Besammlung um 10 Uhr beim Messeplatz in Basel. Um 10.45 Uhr eröffnet Sarah Wyss (Nationalrätin SP) den 1. Mai auf dem Messeplatz. Nach dem Demozug durch die Innenstadt zum Barfüsserplatz, sprechen Benjamin Plüss, Präsident des Basler Gewerkschaftsbundes, Heidi Mück, Grossrätin Grün-Alternatives Basel und das Bündnis Klima Basel zu den Anwesenden. Die Klima-Jugend trifft sich um 10 Uhr beim St. Johanns-Park zum Velo-Corso. Das Fest auf dem Barfüsserplatz ist abgesagt. Als Ersatz sind ab 13 Uhr bis 16 Uhr auf dem Kasernenplatz Infostände aufgebaut. 1. Mai-Kundgebung in Liestal: Besammlung ist um 13.30 Uhr beim Bahnhof Liestal - Abmarsch des Demozuges um 13.40 Uhr. Die Demoroute führt über die Poststrasse zum Wasserturmplatz durch s`Törli vor das Regierungsgebäude. Reden werden Ronja Jansen, Präsidentin JUSO CH, Daniel Lampart, Chefökonom SGB und Andreas Giger-Schmid, Präsident Gewerkschaftsbund Baselland. Das Fest im Stedtli findet nicht statt. An beiden Veranstaltungen müssen die Covid - Schutzmassnahmen eingehalten werden. Es rufen ausserdem unter anderem zum 1. Mai auf: Der revolutionäre Block, der Graue Block, das Junge Grüne Bündnis, die Anlaufstelle für Sans Papiers sowie Basel Nazifrei. (no)