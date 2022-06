Blaulicht Region Basel

Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland:

Rheinfelden: Verdacht auf illegales Rennen von Motorrad- und Quad-Fahrern

Am vergangenen Mittwochabend wurde die Polizei darauf hingewiesen, dass zwei Motorradfahrer sowie ein Quad-Fahrer in Adelhausen zu schnell und teils nur auf den Hinterrädern unterwegs seien. Beim Wanderparkplatz Kreuzeiche konnte die Polizei den 23-jährigen Quad-Fahrer sowie einen 23-jährigen Motorradfahrer anhalten und kontrollieren. Der zweite Motorradfahrer flüchtete – vermutlich mit einer Motocrossmaschine – über die Waldwege. Das Polizeirevier Rheinfelden nahm die Ermittlungen «wegen dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens» auf. Das Quad und das Motorrad wurden sichergestellt.

Rheinfelden: E-Bike-Fahrerin auf Radweg schwer verunglückt

Eine 54-jährige Frau kam auf ihrem E-Bike am Mittwochmittag aus noch unbekannten Gründen vom Veloweg ab, kollidierte mit einer Böschung und stürzte über den Lenker. Der Unfall geschah auf dem Radweg neben der Bundesstrasse 316 in Richtung Nollingen. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Lörrach: Betrunkener Velofahrer prallt gegen Autoheck und flüchtet

In der Schwarzwaldstrasse geriet ein 44-jähriger Velofahrer nach rechts von der Strasse ab, streifte ein parkiertes Auto und prallte danach ins Heck eines weiteren Autos. Er stürzte und blieb liegen. Dort fanden ihn gemäss Erkenntnissen der Polizei andere Verkehrsteilnehmende. Plötzlich sei der Velofahrer aufgestanden und mit seinem Velo geflüchtet. Er konnte aber von der Polizei ausfindig gemacht werden und für einen Bluttest in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Test ergab 1,4 Promille. Der 44-Jährige war leicht verletzt, verweigerte aber die medizinische Versorgung. Nach dem Bluttest übergab ihn die Polizei einem Familienmitglied. Der Sachschaden an den Autos betrage ungefähr 1500 Euro.

Lörrach: Feuerwehr wegen zündelnder Jugendlichen im Grüttpark unterwegs

Die Polizei geht davon aus, dass am Mittwochabend «zündelnde Jugendliche» im Grüttpark unterwegs gewesen seien. Die Feuerwehr war darüber informiert worden, dass eine Bank brenne und drei Jugendliche beim Wegrennen beobachtet worden seien. Nach ersten Erkenntnissen muss diese wohl mittels Grillanzünder in Brand gesetzt worden sein. Später wurde die Feuerwehr noch zu einem weiteren kleinen Brand gerufen. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde ein weiterer kleiner Brand im Bereich des Wasserwerkes gemeldet. Hier waren vermutlich Grillanzünder und Brennpaste in ein Gebüsch und auf einer Grünfläche platziert und angezündet worden. Die Feuerwehr konnte die Brände rasch löschen, suchte die Umgebung aber vorsorglich nach weiteren ab. Die Suche nach den Jugendlichen blieb erfolglos.

Lörrach: 9-Jähriger klemmt sich beim Spielen sein Bein in einem Rohr ein

Zwischen dem Landratsamt und der Sparkasse musste die Feuerwehr am vergangenen Mittwochabend einen 9-jährigen Jungen befreien, der sich beim Spielen auf einer Wiese sein Bein in einem Rohr eingeklemmt hatte. Beim Rennen sei der Junge in der Erde steckengeblieben und sei auch mit Hilfe seiner Mutter nicht mehr freigekommen. Offenbar ist er in ein unterirdisch verlaufendes Rohr gebrochen. Diese musste die Feuerwehr mit einem Trennschneider aufschneiden, bevor sie den Jungen befreien konnte. Die Sanität brachte ihn in die Kinderklinik. Laut Aussagen der Mutter verletzte sich der 9-Jährige nur leicht.

Grenzach-Wyhlen: Verdacht auf Prostitution – Massagestudio durchsucht

Gegen zwei Frauen (44 und 36 Jahre alt) sei ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Lörrach wegen Beihilfe respektive Ausübung illegaler Prostitution in einem Massagestudio hängig. Unter Leitung des Kriminalkommissariats Lörrach wurde demnach am Donnerstag das Studio sowie eine Privatwohnung in Wehr durchsucht. Im Massagestudio wurde die 36-Jährige, die sich in einem Behelfskleiderschrank unter einem abgedeckten Zwischenboden zu verstecken versucht hatte und eine 55-jährige Frau gefunden. Die 44-jährige Tatverdächtige wurde dann in der Wohnung in Wehr gefunden. Bei den Durchsuchungen seien zahlreiche Gegenstände sichergestellt worden, die als Beweismittel in Betracht kämen, berichtet die Polizei am Freitag. Mehrere tausend Euro und Schweizer Franken in Bar wurden sichergestellt. Nach den Durchsuchungen wurden die Frauen freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.