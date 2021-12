Vision «Es liegt auf der Hand»: Prattler Schloss soll wieder einen Wassergraben erhalten

Der Prattler Einwohnerrat Paul Dalcher will, dass das Schloss Pratteln wieder zu einem Weiherschloss wird. Der Parteilose kündigt eine Petition an. Der Gemeinderat hat sich bereits kritisch geäussert – kündigt aber ein Facelifting an.