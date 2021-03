Coronaimpfung Basel-Stadt Wartezeiten von bis zu drei Monaten: 14'600 Menschen haben sich aktuell in Basel für eine Impfung registriert Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt hat am Montag Recherchen der bz bestätigt, wonach sich alle für eine Impfung registrieren können. Die Warteliste hat sich mittlerweile verdoppelt. Heute wird ausserdem die 10'000. Person geimpft.

10'000 Baslerinnen und Basler sind geimpft. Symbolbild Archiv Alexander Wagner

Grundsätzlich können sich alle Interessierten ab 16 Jahren mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt für einen Impftermin vorregistrieren. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt bestätigt heute offiziell Recherchen der bz. Die Registration erfolgt über die Website www.coronaimpfzentrumbasel.ch. Möglich mache dies die neue Software des Bundes, welche seit Mitte Februar im Corona Impfzentrum Basel eingesetzt wird, wie das Gesundheitsdepartement mitteilt.

Esther Ammann, Kantonsapothekerin und Leiterin des kantonalen Impfprojektes sagt: «Wir sehen das Bedürfnis der Bevölkerung, sich registrieren zu können und nicht konstant Informationen zu einer Registrierung oder Impfberechtigung abwarten zu müssen. Das grosse Interesse an einer Impfung freut uns sehr.» Sie weist jedoch darauf hin, dass weiterhin Geduld gefragt sei: «Personen, welche sich vorregistrieren, müssen damit rechnen, mehrere Wochen bis zu drei Monaten zu warten. Das Impftempo ist abhängig von den Impfstoffmengen, welche wir vom Bund erhalten». Das heisst, alle Personen können sich nun vorregistrieren, geimpft werden im Moment aber weiterhin nur die Personen, die aktuell impfberechtigt sind: Personen über 75 Jahren, jüngere Personen mit höchstem Risiko sowie Gesundheitsfachpersonal mit höchstem Risiko.

Impftermine können nicht online verschoben werden

Personen erhalten nach erfolgreicher Registrierung eine Bestätigung per SMS. Sie erhalten jedoch noch keinen Impftermin, wenn sie noch nicht impfberechtigt sind. Die Terminvergabe erfolgt in einem zweiten Schritt nach Reihenfolge der Bevölkerungsgruppen gemäss Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen EKIF. Die Registrierung erfordert Angaben zu Alter, Gesundheit, beruflichem oder privatem Patientenkontakt. Aufgrund dieser Angaben werden im Hintergrund durch das IT-Tool Gruppen gebildet, die anhand der EKIF-Kriterien bezüglich der Impfberechtigung zugeteilt werden. In der Folge erhält die Person zu gegebenem Zeitpunkt per SMS einen Impftermin zugeteilt. Es ist nicht möglich, diesen zu verschieben. Der Termin muss annulliert werden mit dem mitgeschickten Link in den Informationen zum Impftermin, und die Person muss sich neu registrieren.

Ab voraussichtlich Mai dürften Impfungen in Basel-Stadt auch in Hausarztpraxen und Apotheken möglich sein. Heute vorgenommene Registrierungen erhalten einen Termin im Impfzentrum in der Messe. Es ist nicht möglich, einen erhaltenen Impftermin im Impfzentrum in einen Termin in einer Praxis oder einer Apotheke abzuändern.

Mit Stand gestern Dienstagabend, 2. März 2021, waren 14'600 Personen im Anmeldetool registriert. Am Montagabend, 1. März 2021, waren es rund 8'800 Personen.

10'000. Person im Impfzentrum geimpft

Mit dem heutigen 3. März 2021, ist zudem ein Meilenstein erreicht, wie das Gesundheitsdepartement mitteilt. Gemeinsam mit Meconex als Betreiberin des Impfzentrums Basel freue man sich, dass heute im Impfzentrum die 10'000. Person begrüsst werde, welche die Zweitimpfung erhält. Damit sind rund 5 Prozent der Baslerinnen und Basler mit einer Erst- und Zweitimpfung komplett geimpft.