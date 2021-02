Alle impfwilligen Bewohner in Baselbieter Pflegeheimen sind durchgeimpft

Kanton Baselland kann als einer der ersten Kantone in der Schweiz die Impfungen von Bewohnenden in Alter- und Pflegeheimen abschliessen. Dosen, die übrig bleiben, gehen an das Personal der Impf- und Teststationen.