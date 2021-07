Coronavirus Wie impfwillig sind die Jugendlichen? In den beiden Basel gibt es überraschende Unterschiede Die Impfung ist ab 12 Jahren zugelassen. Im Baselbiet sind bisher deutlich mehr geimpft als in Basel-Stadt.

Seit Mitte Juni ist der Impfstoff von Pfizer/Biontech für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Durchimpfung der Bevölkerung hat in den beiden Basel in den letzten Wochen einen weiteren Fortschritt erlangt: Seit Mitte Juni der Impfstoff von Pfizer/Biontech für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen wurde, können diese sich auch in Basel-Stadt und Baselland gegen das Coronavirus impfen lassen. Doch offenbar liessen sich die Jugendlichen im Baselbiet schneller für eine Impfung begeistern.

Während im Landkanton seit Ende Juni laut Rolf Wirz vom Informationsdienst des Kantonalen Krisenstabs 1337 erste Impfungen an Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren abgegeben wurden, sind es im Stadtkanton deutlich weniger: 380 haben sich bisher die erste der beiden Impfdosen von Pfizer/Biontech verabreichen lassen. Laut Daten der Medizinischen Dienste sind das sechs Prozent der rund 6200 im Kanton ansässigen Jugendlichen der Altersklasse. Im Landkanton sind es rund zwölf Prozent der 11’347 der Baselbieter Jugendlichen.

276 Jugendliche stehen in Baselland bereits auf der Warteliste für eine Impfung. Im Stadtkanton sind es hingegen bereits 383 Jugendliche, die auf einen Termin warten ­– die Anzahl geimpfter Jugendliche dürfte demnach in Basel-Stadt in den nächsten Wochen noch etwas zulegen. Zur Diskrepanz zwischen den beiden Kantonen der bereits geimpften 12- bis 15-Jährigen schreibt Valentin Kressler, Sprecher des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt: «Die Impfungen im Kanton Basel-Landschaft können und möchten wir nicht kommentieren.»

«Offenbar ist es einfach ein Bedürfnis»

Empfohlen haben beide Kantone eine Impfung für die Jugendlichen, die «wegen einer chronischen Krankheit bereits stark beeinträchtigt sind oder zusammen mit immundefizienten Personen im selben Haushalt leben», wie es in der entsprechenden Medienmitteilung vom Basler Gesundheitsdepartement Ende Juni hiess. Auch Jugendliche, die sich nach einer «individuellen Nutzen-Risiko-Analyse mit einer Vertrauensperson» eine Impfung wünschen, können diese erhalten.

Besondere Anstrengungen, spezifisch die Jugendlichen zum Impfen zu begeistern, habe man im Baselbiet aber bisher nicht geleistet. «Offenbar ist es einfach ein Bedürfnis», meint Rolf Wirz. Man werbe grundsätzlich für die Impfgruppe der unter 50-Jährigen. Im Kanton Basel-Stadt seien derzeit verschiedene weitere «Zugangserleichterungen in Planung, auch für Jugendliche». Man werde informieren, sobald mehr bekannt ist, schreibt Valentin Kressler. Ausserdem ist für heute Freitag ein zweiter Walk-in-Tag im Impfzentrum vorgesehen. Laut Daten der Medizinischen Dienste liessen sich während des ersten Tags ohne Anmelde-Pflicht allerdings keine Jugendlichen in der Altersgruppe impfen.

Insgesamt nähern sich die beiden Kantone mit den Impfungen allmählich der Hälfte der Bevölkerung: In Basel-Stadt sind es laut Medizinischer Dienste 93’179 Personen, die vollständig geimpft sind, bei einem Bevölkerungsstand von rund 201’000 Bewohnern. Im Baselbiet sind es 45,5 Prozent. Knapp 10 Prozent haben bereits eine Impfung erhalten.