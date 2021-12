Covco-Basel-Studie Studie aus Region zeigt: Personen mit niedrigem Einkommen leiden mehr unter der Coronapandemie Die Covco-Basel-Studie will neue Einblicke in die Auswirkungen der Pandemie und der damit verbundenen Massnahmen bieten. Nach eineinhalb Jahren folgen nun neue Studienresultate.

Die Covco-Basel-Studie untersucht die psychische Gesundheit der Bevölkerung in der Region Basel. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Mehr als 13'000 Personen aus Baselland und Basel-Stadt beteiligten sich an der Studie. Seit Juli 2020 werden sie regelmässig befragt, welche Auswirkungen der Coronapandemie sie erleben. Die sogenannte Covco-Basel-Studie präsentiert nun die neuen Studienresultate. Sie wird vom Swiss Tropical and Public Health Institut (Swiss TPH) im Auftrag der Gesundheitsdirektionen beider Basel durchgeführt.

Nicole Probst-Hensch vom Swiss TPH. Britta Gut

Besonders auffallend ist laut Mitteilung: Personen mit niedrigem Einkommen leiden stärker unter der Pandemie. Dies zeigt sich daran, dass depressive Symptome bei ihnen zugenommen haben. Weiter sind davon eher jüngere und weibliche Teilnehmende betroffen. «Wir sehen, dass diese Personen schon früh in der Pandemie eine ausgeprägte Depressions-Symptomatik zeigten, die sich weiter verschärfte und auch Mitte 2021 noch nicht auf das Niveau zu Anfang der Pandemie zurückging», sagt Nicole Probst-Hensch, Studienleiterin vom Swiss TPH.

Am meisten Sorgen bereiten den Studienteilnehmenden die Einschränkungen beim Reisen oder bei kulturellen Anlässen, heisst es weiter. Die Angst vor einer Ansteckung oder dass sich nahestehende Personen anstecken könnten, stehe nicht im Vordergrund.

Mehr gearbeitet – vor allem im Home-Office

Neben den Erkenntnissen zur psychischen Gesundheit will die Studie auch den Einfluss der Pandemie und der Massnahmen auf die Arbeit aufzeigen. Gemeinsam mit der Juristischen Fakultät der Universität Basel fand das Swiss TPH heraus, dass 10 bis 15 Prozent der Erwerbstätigen mehr arbeiten würden, als vor der Pandemie. Dies gelte besonders für Zeiten im Home-Office.

Weiter gehört die Covco-Basel-Studie der Antikörper-Studie des schweizweiten Forschungsprogrammes von Corona Immunitas an. So wurden laut Mitteilung bei rund 3000 Personen aus beiden Basel der Antikörperstatus bestimmt. Bis Mitte 2021 wiesen rund 75 Prozent der unter 65-Jährigen Corona-Antikörper gegen Sars-CoV-2 auf, bei den über 65-Jährigen sogar über 90 Prozent. Diese Zunahme sei vergleichbar mit jener in anderen Kantonen, heisst es in der Mitteilung.

Hier gebe es aber Vorbehalte: «Da die Studie Personen mit niedrigem Einkommen, die oft seltener gegen Corona geimpft sind, etwas weniger gut erreichte, sind diese relativ hohen Impfraten vermutlich in Bezug auf die gesamte Bevölkerung eine Überschätzung», erklärt Probst-Hensch.