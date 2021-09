Covid-19 Stellungnahmen an den Bundesrat: Beide Basel fordern 24-Stunden-Regel Im kleinen Grenzverkehr soll es Ausnahmen von Zertifikatskontrollen geben.

Für geimpfte und genesene Personen, die auf dem Landweg einreisen, oder für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die sich für weniger als 24 Stunden in ein ausländisches Grenzgebiet begeben, sollen Ausnahmeregelungen gelten.

Kenneth Nars

Die Regierungen von Baselland und Basel-Stadt begrüssen die Wiedereinführung von Massnahmen im Bereich der Einreise, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Das schreiben die Regierungsräte beider Kantone in ihren jeweiligen Stellungnahmen an den Bundesrat. Er führt eine Vernehmlassung zur Anpassung der Covid-19-Verordnung im Bereich des internationalen Personenverkehrs durch. Unterstützt wird von beiden Basel die Variante Testpflicht für Ungeimpfte und Nicht-Genesene bei der Einreise – dass sich diese Gruppen zusätzlich in Quarantäne begeben müssten, erhält jedoch keine Zustimmung.

Beide Exekutiven machen sich Sorgen, was den Aufwand betrifft, der auf die Grenzkantone zukommen könnte, wenn bei sämtlichen Einreisenden Gesuche für Zertifikate überprüft und Zertifikate ausgestellt werden müssten. Die Baselbieter Regierung regt deshalb Ausnahmeregelungen an, die in der Verordnung festgehalten werden könnten, und zwar unter anderem für «geimpfte und genesene Personen, die auf dem Landweg einreisen, oder für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die sich für weniger als 24 Stunden in ein ausländisches Grenzgebiet begeben».

Als Vorbild gilt die deutsche Regelung für Einkaufstouristen

Basel-Stadt gibt zu bedenken, es könne nicht sein, dass eine in der Schweiz wohnhafte Person – ob geimpft, genesen oder keines von beidem – «jedes Mal ein Formular für die Einreise in die Schweiz ausfüllen muss, wenn sie ins Ausland einkaufen geht». Gewünscht sei eine Regelung «analog Deutschland, gemäss welcher ein Aufenthalt von zum Beispiel 24 Stunden keine Kontaktdatenerfassung nach sich zieht».

Die Basler Regierung befürchtet einen Datenwust und wünscht sich zudem administrative Entlastung. Eine lückenlose Kontrolle aller vorgeschriebenen Dokumente bei Einreisenden sei nicht zu garantieren. «Wir fordern, dass die Überprüfung von Gesuchen und die Ausstellung von Zertifikaten für Personen, die keinen Wohnsitz in der Schweiz haben oder hatten, das heisst etwa von Touristinnen und Touristen, vom Bund übernommen wird.»