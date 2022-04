Bundesliga Das Freiburger Dilemma muss vor dem Sportgericht beurteilt werden Nach dem Wechselfehler des FC Bayern München gehen die Einschätzungen über die Erfolgsaussichten des Protestes auseinander.

Das Lachen ist ihnen vergangen: Die Trainer Julian Nagelsmann (München, links) und Christian Streich vor dem Anpfiff des denkwürdigen Spiels am Samstag in Freiburg.

Die Aussichten auf Erfolg erscheinen gering, nachdem der SC Freiburg Einspruch aufgrund eines Wechselfehlers des FC Bayern München eingelegt hat. Und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist nicht amüsiert. Aber die heiss diskutierte Causa der Fussball-Bundesliga könnte das Rennen um die Qualifikation zur Champions League und Europa League noch spannender machen. Denn bei einem juristischen Erfolg der Freiburger würden die Teams hinter dem enteilten Spitzenreiter Bayern wieder enger zusammenrücken.

«Ich weiss nicht, ob du dir auf die Schulter klopfen kannst, solltest du international spielen aufgrund von drei Punkten, die du sportlich de facto nicht gewonnen hast. Ich wäre da nicht so glücklich», sagte Nagelsmann am Dienstag, «ich persönlich hätte nicht Einspruch eingelegt, weil ich finde, dass du den Fehler eines Dritten ausnutzt, um vielleicht zu Punkten zu kommen, weil der Druck der Fans oder der Sponsoren so gross wird.»

«Wir befinden uns in einem unverschuldeten Dilemma»

Freiburg hatte am Montagabend Protest gegen die Wertung eingelegt, da man formal in der aktiven Rolle sei, die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen. «Wir befinden uns in einem unverschuldeten Dilemma», liessen die Breisgauer mit Blick auf das Punktspiel am vergangenen Samstag (1:4) wissen, bei dem die klar auf der Siegerstrasse befindlichen Bayern kurz vor Spielende für 16 Sekunden zwölf Spieler auf dem Platz hatten: «Der SC Freiburg hatte keinen Anteil und Einfluss auf die Geschehnisse rund um den Wechselvorgang.»

Dennoch sah sich der Klub zum Handeln genötigt - allerdings nur aufgrund der Regularien des Deutschen Fussball-Bundes (DFB). «An dieser aktiven Rolle, die uns wider Willen verfahrenstechnisch zugefallen ist, haben wir grundsätzlich keinerlei Interesse und fühlen uns in dieser ausgesprochen unwohl», heisst es in der Stellungnahme.

Stellungnahme des Sport-Club Freiburg e.V. ⬇️ pic.twitter.com/bpgKj9hQVV — SC Freiburg (@scfreiburg) April 4, 2022

Die grössten Konsequenzen hätte eine Rechtssprechung pro Freiburg für Nagelsmanns Ex-Club RB Leipzig. Zwar würden die Sachsen weiterhin vor den Breisgauern auf Platz vier liegen, der mit den Sieg in Dortmund erspielte Vorsprung von drei Punkten wäre jedoch dahin. Die TSG 1899 Hoffenheim, aktuell einen Punkt hinter Freiburg, müsste vier Zähler aufholen. «Es ist nicht an uns, das Thema zu kommentieren. Der Fall liegt bei der unabhängigen Sportgerichtsbarkeit», sagte ein Clubsprecher der Hoffenheimer.

Experten schätzen Chancen für Protest gering ein

Wann das DFB-Sportgerichts urteilt, ist offen. Man dürfte bei den betreffenden Clubs gelassen sein. Denn die Erfolgsaussichten des Einspruchs gegen die Wertung des 1:4 schätzen mit dem Verfahren vertraute Experten nach dpa-Informationen als «ausserordentlich» gering ein. Der Schwerpunkt des Verschuldens beim Wechselfehler der Münchner liege bei den Schiedsrichtern, wofür nicht der Bundesligist bestraft werden könne. Der beantragte Wechsel der Münchner sei völlig legal gewesen. Zudem passierte nichts Spielentscheidendes.

Erst der eine zu viel, dann legaler Torschütze in Freiburg: Bayern-Profi Marcel Sabitzer. Keysteone

Im deutschen Fussball gab es einige Wechselfehler, die erfolgreich zu Spielumwertungen geführt haben. Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni wechselte am 15. April 1995 in Frankfurt den späteren Nationalspieler Dietmar Hamann als vierten Vertragsamateur ein, erlaubt waren aber nur drei. Das 5:2 der Bayern wurde annulliert und ging mit 2:0 an die Frankfurter.

Der jüngste folgenschwere Fauxpas passierte dem VfL Wolfsburg im Pokal am 8. August 2021 bei Preussen Münster – ebenfalls unter der Leitung von Referee Dingert. Die Wolfsburger wechselten sechs Spieler ein statt der erlaubten fünf, und ihr 3:1-Sieg wurde nach erfolgreichem Einspruch in ein Münsteraner Weiterkommen umgemünzt. (dpa/sid/cok)