Das Virus und wir - Die Kunst, ein verrücktes Pferd zu zähmen

«Geschichte stürzt zu einem ins Wohnzimmer wie ein verrücktes Pferd», sagte Philip Roth. Und die Chinesen, so heisst es, wünschen dem Feind: «Mögest Du in interessanten Zeiten leben!» Interessante Zeiten, die haben wir gerade. Philip Roth erlebt sie nicht mehr, der Autor starb 2018. Doch sein verrücktes Pferd steht in der Stube.

Die Meinungen in den Kommentarspalten zu den Fotos sind gemacht. Bedauern, was alles abgerissen wurde. Sind Häuser älter als 100, beginnen sie beim gemeinen Volk als schön zu gelten. Vielleicht aber ist vieles, was heute gebaut wird, tatsächlich nicht so schön. Auch aus objektiver Sicht – sofern es die gibt. Alexis de Tocqueville (1805 bis 1859, war ein französischer Publizist, Politiker und Historiker.) sagte, in Demokratien würde viel Nützliches, aber wenig Schönes produziert. Und in Aristokratien viel Schönes, aber wenig Nützliches: Fabergé-

Eier. Gedichte. Metaphysische Theorien. Ich füge an: Versailles. Das Schloss würde heute nicht mehr bewilligt. Aus der Zeit gefallen. Gebäude müssen sich rechnen, alle. In ihnen steckt häufig Pensionskassengeld. Verschwendung ist tabu.