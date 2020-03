Der Basler Fall Nr. 3 ist geheilt – Tagebuch eines Corona-Erkrankten auf dem Weg der Genesung

Patient Nr. 3 gilt wieder als geheilt. Er hat uns jedoch in seinem Tagebuch, das wir in zwei Teilen publizieren, auf eine Gefühlsreise mitgenommen, die miterleben lässt, was passieren kann, wenn er Krankheitserreger plötzlich im eigenen Körper steckt. Wenn unverschuldet eine Infizierung stattgefunden hat und die Gefahr besteht, seine engsten Freunde angesteckt zu haben. Was es heisst, in die Maschinerie eines Spitals zu geraten und dort auf Menschen trifft, die sich um einen kümmern. Wie die verschiedenen Informationen helfen, aber auch verwirren. Und Patient Nr. 3 gibt Mut, weil es nicht nur eine Erkrankung, sondern auch eine Gesundung gibt.

Wir haben das Angebot gerne angenommen. Das Universitätsspital war in Absprache mit dem Autor in das Projekt eingeweiht. Wir haben definiert, was passieren würde, wenn die Krankheit einen unerwarteten Verlauf angenommen hätte. Es ist gut gekommen. Schneller als erwartet.

Patient Nr. 3, nennen wir ihn Noah, hat sich bei der Redaktion gemeldet. Er sei in Quarantäne im Universitätsspital Basel und schreibe ein Tagebuch. Er würde es gerne veröffentlichen. Er stellt keine Bedingungen, will kein Geld, nur die Zusicherung seiner Anonymität.

Der Tag begann wie gewohnt früh, denn ich wurde vom Pflegepersonal geweckt. Anschliessend bekam ich mein Morgenessen. Wie schon in den vergangenen Tagen wollte ich keine Experimente eingehen und bestellte Gipfeli mit Nutella. Ich bemerkte, dass ich in eine Routine geriet. Jeder Tag fing gleich an, hörte gleich auf. Zwischen 10 und 11 Uhr betrat der Arzt das Zimmer für die tägliche Visite. Später kam eine Frau, um das Zimmer zu reinigen. Am Mittag brachte mir jemand das Mittagessen. Am Nachmittag lieferte mir die Pflege Wasser und Tee, am Abend das Nachtessen. Nachher noch die tägliche Fieber- und Blutdruckmessung, und der Tag war beendet.

Am späten Nachmittag erreichte mich das Telefon vom Arzt, der mir mitteilte, dass der Test positiv ausgefallen war – eine negative Nachricht für mich. Meine ganze Vorfreude auf eine baldige Entlassung brach in sich zusammen. Dabei war ich mir relativ sicher gewesen, dass der Test bei mir negativ ausfallen würde. Ich fiel in meine erste grosse Krise, seitdem ich eingeliefert worden war. Das Schlimmste war, dass mir niemand sagen konnte, wie lange ich bleiben musste. Ich hatte Angst, möglicherweise noch ewig lange in diesem Isolationszimmer eingesperrt zu bleiben. Ich fühlte mich eingesperrter denn je und dadurch auf eine Art unerwünscht in der Gesellschaft. Objektiv betrachtet war ich ja das in diesem Moment auch.

Auf der anderen Seite ist eine Quarantäne-Massnahme doch auch ein «Dienst» an der Gesellschaft, weil dadurch die Ansteckung von weiteren Leuten verhindert werden kann. Es fiel mir jedoch schwer, mich auf diesen positiven Aspekt zu konzentrieren. Mein milder Krankheitsverlauf spielte da sicher eine Rolle. Ich dachte mir, dass dieses Corona-Virus ja nur halb so schlimm sein könne, wenn dies alles war, was es zu bieten hatte. Gleichzeitig war ich mir bewusst, dass die Erkrankung für Menschen einer Risikogruppe schlimm ausgehen kann.

In meiner Verzweiflung rief ich die Kantonsärztin an, die zuständig für die Verordnung von Isolationsmassnahmen war. Und tatsächlich gab sie mir einen Hoffnungsschimmer. Falls ich eine leere Wohnung zur Verfügung hätte, dürfte ich nach Hause verschoben werden. Dies bedeutete natürlich eine immense Verbesserung meiner Situation. Zu Hause würde ich mich weniger eingesperrt fühlen. Ausserdem wäre kein medizinisches Personal mehr nötig, um mir das Essen zu liefern. So freundlich alle auch waren: Ihre Isolationsanzüge liessen mich kränker fühlen, als ich war.