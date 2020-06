Der Dolch im Rücken der Idylle

Die Blumenkistchen stehen in Reih und Glied neben dem Kugelgrill, eine Sitzbank wartet auf die Erwachsenen und ein kleiner Spielplatz auf die Kinder, und die Hausfrau ist mit dem Rasenmäher im Garten des Einfamilienhäuschens zugange. Ein perfektes Idyll, das nur vom zweigeteilten Gatten gestört wird, der auf dem sattgrünen Gras in einer Blutlache liegt.

So lange dauert es im Schnitt, bis ein Schaukasten fertig ist. Ausgangspunkt seiner Arbeiten, die Moor ­«Dioramen des unfreiwilligen Heimgangs» nennt, sei jeweils ein kurioser Tod. Ob Unfall oder Mord, das spiele keine Rolle: «Ich bin noch am Experimentieren, was das Kopfkino in Gang bringt», sagt Moor, der dieses Hobby vor einem halben Jahr für sich entdeckt und seither bereits 20 Dioramen an­gefertigt hat.

Schweissgerät, Säurefass und hungrige Wildschweine

Seine geglückteren Modelle seien jene, in welchen der «Heimgang» nicht allzu offensichtlich sei, oder eben gerade extra plakativ, sagt der promovierte Musikwissenschaftler, der mittlerweile im Forschungsmanagement arbeitet. «Ich mag auch, wenn nicht ganz klar wird, wie es im einzelnen Fall zum Ableben kam.» Wichtig sei ihm ein gewisser Clash zwischen der Szenerie und dem makabren Vorfall. Alles Weitere sei dann eine Frage der Fantasie. Und die reicht bei ihm vom zweckent­fremdeten Schweissgerät über das Säure­fass bis zur hungrigen Wildschweinherde.

Während Christoph Moor den Kaffee eingiesst und Gipfeli anbietet, kann man sich eine Frage nicht verkneifen: «Aber es geht Ihnen gut, Herr Moor?» Der Angesprochene lächelt, lehnt sich auf der Sitzgruppe zurück und erklärt, wie er schon immer gerne «gechrümschelet» habe. Das kleinteilige Basteln reize und entspanne ihn, aber die üblichen Resultate – Modelleisenbahnen, Setzkästen oder Zinnsoldaten – erschienen ihm sinnlos: «Da baut man ja bloss die Realität nach.»