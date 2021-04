Der Sommer kann kommen Gartenbäder öffnen diese Saison früher Ab Montag dürfen auch die Schwimmbäder wieder öffnen. Im St. Jakob startet die Saison bereits nächste Woche.

Das Schwimmbad Eglisee öffnet als letztes seine Tore. Juri Junkov

Auch wenn derzeit die Temperaturen noch nicht zu einem Sprung ins kalte Schwimmbad einladen, dürften die Gartenbäder nach Vorgaben des Bundes ab Montag ihre Tore wieder öffnen.

Wie das Gesundheitsdepartement am Freitag mitteilt, wird der Saisonbeginn jetzt um drei Tage vorgezogen: Das geheizte Sportbad im St. Jakob öffnet bereits am kommenden Mittwoch. Das Familienbad St. Jakob und das Bachgraben öffnen beide am 8. Mai, das Gartenbad Eglisee kann ab dem 22. Mai wieder besucht werden.

Dennoch werde es noch Schutzkonzepte geben. Die maximale Anzahl an Personen in den Gartenbädern werde beschränkt, heisst es in der Mitteilung. Falls sich zu viele Personen gleichzeitig in einem Bad aufhalten, könne die Leitung des Bades ausserdem die Anzahl schwimmender Personen begrenzen.