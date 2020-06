Die Ängste der Miliz-Feuerwehren

Was dabei stets betont wird: Der Einfluss der Milizfeuerwehren auf die Gesellschaft in Kanton und Gemeinden kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dieser geht weit über ihre Einsätze und Hilfestellung in Notsituationen hinaus. Gerade in kleineren Gemeinden gibt es neben dem örtlichen Turnverein und der Dorfmusik keine andere Organisationen, die derart starke Verbundenheit und Identifikation schafft, Bevölkerungsschichten verbindet und insbesondere den Gedanken des ehrenamtlichen Einsatzes für die Gemeinschaft hochhält.

Basierend auf diesem gemeinsamen Nenner lassen sich die nun vorgebrachten Ängste und Befürchtungen etwa folgendermassen aufschlüsseln:

Keine Not