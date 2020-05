Die Holdenweid-Utopie taumelt: Wie gute Absichten von Basel-Stadt in einem Irrgarten enden

Huber hat vor fünf Jahren alles mitgebracht, was zu einem guten Ende hätte führen sollen: ein künstlerisch-kulturelles Konzept, eine Trägerschaft mit namhaften Exponenten, und für die Finanzierung eine Vernetzung in die reiche Basler Stiftungswelt. Seit 2015 werkelt Huber mit befristeten Verträgen im Bauernhaus und in der baufälligen Heimstätte, der asbestverseuchten ehemaligen Unterkunft der Psychiatriepatienten.

Die Zeit hat allerdings auch an der Organisation genagt. Von der breiten Trägerschaft, von der sich auch die Gemeinde Hölstein begeistert gezeigt hatte, ist wenig mehr übrig geblieben. Neben Huber hätten gemäss Projekteingabe Martin Kreiliger von der Eingliederungsstätte Baselland, Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz, der Astrophysiker Bruno Binggeli und der Kulturunternehmer Christoph Meury Stiftungsräte werden sollen. Nun hat Huber mit Schwester und Schwager die Familie im Stiftungsrat versammelt. Ähnlich reduziert hat sich der weite Kreis der Engagierten auf einen engen Zirkel von Eingeweihten und ihren Verwandten. Huber sieht die personelle Entwicklung positiv. Eine «normale Organisation» sei für ein solches Projekt ohnehin nicht tauglich, nun seien sie «teammässig so gut aufgestellt wie nie».

Das Grundproblem ist seit Anbeginn die ungeklärte Zonenzuordnung. Der Kanton Baselland wollte die Holdenweid der Naturschutzzone zuschlagen, dagegen intervenierte Basel-Stadt. Gegen eine Zone «für öffentliche Nutzung» wehrten sich die Juristen, da weder Basel noch Hölstein eine solche wünschen. So ist das Seitental mit Gut-, Wald- und Wiesenflächen nun eine «Zone mit noch nicht bestimmter Nutzung». Damit gilt das bäuerliche Bodenrecht, das ausschliesslich Landwirtschaft zulässt.

Um die Gebäude dennoch bewirtschaften zu können, wurden sie unter Denkmalschutz gestellt. Selbst die Heimstätte, die nicht nur einen kaum sanierungsfähigen Fremdkörper darstellt, sondern auch verquer platziert ist. Eine Studie zum Hochwasserschutz zeigt, dass sie zu nahe beim eingedolten Gewässer steht. Bei der empfohlenen Öffnung des Bachlaufs läge sie direkt im Gewässerraum – und «könnte bei einer Zerstörung nicht an Ort und Stelle wiederaufgebaut werden». Es fehlt zudem an genügend Trinkwasser und einer stabilen Stromversorgung. Doch in dieser Heimstätte will Huber nun zwölf Gästezimmer einrichten. Das Gesuch ist bei der Gemeinde eingereicht.

An Ideen und Plänen mangelt es nicht, auch wenn die Aussichten düster sind. Die Basler Regierung hatte das geahnt. Mit der Baurechtsvergabe hat sie die Immobilien Basel-Stadt im Falle des Scheiterns beauftragt, ihr «einen Vorschlag für den weiteren Umgang mit der Liegenschaft zu unterbreiten».