Die Renaturierung der Rheininsel zwischen Märkt und dem Wasserkraftwerk Kembs, wenige Kilometer nördlich von Basel, ist ein Erfolg. Philippe Knibiely, Direktor des südelsässischen Naturschutzgebiets Petite Camargue Alsacienne (PCA), zeigt sich begeistert. «Es ist verrückt, wie schnell sich die Natur das Gelände zurückerobert. Die Weiden sind schon Meter hoch.»

Voraussichtlich Ende September bekommt die Rheininsel neben den Wildtieren, die dort regelmässig in Fotofallen tappen, neue Bewohner. Hochlandrinder und fünf Tarpan, das sind eurasische Wildpferde, werden einen mit 30 Hektaren grosszügig bemessenen Lebensraum erhalten. Die Rinder gibt es schon länger im Naturschutzgebiet. «Wir haben sehr gute Erfahrungen mit ihnen gemacht», erläutert der Direktor. Die Ansiedlung der Wildpferde wird durch die Basler Frey-Clavel-Stiftung ermöglicht.

Seit Herbst 2014 fliesst wieder ein sich verzweigender Flussarm durch die Rheininsel. Ziel ist es, dass sie eines Tages aussieht wie vor der Rheinbegradigung. Deshalb wurde ein 100 Hektaren grosses Maisfeld wieder der Natur übergeben.

Bezahlt hat ein Energiekonzern

Betreut und finanziert wurden die Arbeiten durch den französischen Energiekonzern Electricité de France. Dieser hatte sich im Rahmen der Neuverhandlungen um die Konzession des Wasserkraftwerks Kembs zu umfangreichen ökologischen Ausgleichsmassnahmen verpflichtet.

Im Januar hat die PCA die Betreuung des 450 Hektaren grossen Naturschutzgebiets auf der Rheininsel übernommen. «Die PCA ist jetzt 904 Hektaren gross. Der Staat hat uns zwar die Verantwortung dafür übertragen, mehr finanzielle Unterstützung erhalten wir wegen der Vergrösserung aber nicht.» So ist Knibiely notgedrungen zum Spezialisten im Auftun von neuen Finanzquellen und Unterstützern geworden.

Die Insel ist 51 Kilometer lang. Geschützt sind die zwölf Kilometer zwischen Village-Neuf und Kembs. Als natürliche Rasenmäher sollen Schafe zum Einsatz kommen. Neben einem Rundweg mit Erklärtafeln und vier Beobachtungsposten soll das Naturschutzgebiet auf der Insel den Besuchern auch beim Eingang von der deutschen Seite, beim Wehr von Märkt, durch weitere Tafeln näher gebracht werden. Ziel ist es keineswegs, auf der Insel einen Urwald entstehen zu lassen, wie Knibiely betont. «Wir möchten dort Feuchtgebiete und Trockenweiden.» Zudem ist die PCA neu als eines von fünf französischen Naturschutzgebieten ausgewählt worden, im Rahmen des EU-Programms «Life» als Pilot-Projekt die Auswirkungen des Klimawandels zu untersuchen. Die vier anderen befinden sich in den Alpen, in Südfrankreich, im Zentralmassiv und am Meer. Die Petite Camargue steht für Feuchtgebiete in der Nähe eines Flusses.