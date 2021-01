Dieses Mal wollen Basler Einkaufszentren Lockdown-Verwirrung verhindern

Das Handy steht nicht still. Immer wieder vibriert es und kündigt neu eingegangene E-Mails an. Nachrichten von Läden, die kurz vor dem bevorstehenden Lockdown noch alle Register ziehen: Bis zu 70 Prozent Rabatte bieten viele Detailhändler. Kleidung, Beautyprodukte, Spielsachen – so viel wie möglich muss raus, lautet das Motto.

Sollte jeder nun in die Stadt gehen, um genau diese Produkte zu kaufen, könnte es in Sachen Corona-Ansteckung gefährlich werden. Und obwohl einige Schweizer Einkaufszentren genau deshalb auf mehr Security setzen, zeigen sich die Basler gelassen. So auch Mathias Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt Basel: «Momentan ist alles ruhig und es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich daran gross was ändern wird.»