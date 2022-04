Überwachung Fichen: Bereits ein Abonnement bei einer kommunistischen Zeitung war genug Die geheimdienstliche Überwachung traf alle, ob sie nun Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren oder lediglich eine linke Zeitung abonniert hatten.

Die «Verdächtigen» wurden oft auch fotografiert. zVg

Die Zentralkartei des basel-städtischen Staatsschutzes umfasst Hunderttausende von Fichen aus der Zeit zwischen 1938 und 1989. Auf diesen Fichen notierten die Beamtinnen und Beamten laufend Beobachtungen zur überwachten Person, in Kurzfassung und mit Verweis auf die ausführlichen Dossiers. Eine repräsentative Auswahl aus sämtlichen Fichen ist schier unmöglich. Hingegen bietet die Auswahl nach Familienname B einen akzeptablen Querschnitt durch die Bevölkerung. Nach diesem Prinzip wurden für «Verdachtsmomente. Fichen und Dossiers aus dem Archiv des Staatssschutzes» (siehe Kasten unten) 52 Fichen aus den 1950er-Jahren ausgewählt. Einige Beispiele sind hier nachzulesen.

Gemeindepfarrer, Hausfrau, Wäscherin, Kunsthändler

Auf der Fiche zu Bruno Balscheit, seit 1937 Gemeindepfarrer in Läufelfingen und seit 1947 sozialdemokratischer Landrat, steht: «Bericht der Bundesanwaltschaft vom 26.3.1952 betr. Tätigkeit des B. der von bürgerlicher Seite als Kryptokommunist bezeichnet wird. Pfarrer Balscheit hielt u.a. einen Vortrag ‹Christentum und Kommunismus› an einem sog. Männerabend der Kirchgemeinde Frenkendorf-Füllinsdorf. Juni 52.»

Über Yvonne Banga-Hurni, «Hausfrau», ist zu lesen: «Anlässlich der Erhebungen über die politische Gesinnung ihres Ehemannes ist bekannt geworden, dass Banga Lilly aktive Anhängerin der PdA ist und an ihrem Wohnort in aufdringlicher Weise für diese Partei wirbt. An einem früheren Arbeitsort der Banga Lilly wird sie sogar als fanatisch moskauhörig geschildert, die ihre Gesinnung offen vertrat. Sie kann aber nicht als gefährliche Propagandistin bezeichnet werden, denn es soll ihr hierzu die nötige Intelligenz fehlen.» Der ­Ficheneintrag ist typisch für die Wahrnehmung politisch aktiver Frauen, die zugleich registriert wie banalisiert wurden. Die PdA war die Nachfolgeorganisation der Kommunistischen Partei.

Als sich Otto Benesch, Leiter der Albertina-Kunstsammlung in Wien, 1951 beim Kupferstichkabinett um eine Stelle bewarb, notierte die Polizei: «Gemäss unserm Dienst zugegangenen Informationen, soll B. politisch nicht zuverlässig sein, seine Frau sei militante Kommunistin. Ferner wird berichtet, dass B. mit dem bekannten Linksextremisten, Dr. G. Schmidt-Kohl, Konservator der öffentlichen Kunstsammlung in Basel, befreundet sein soll.»

Auch über Ernst Beyeler gab es eine Akte

Über den Kunsthändler Ernst Beyeler wurde 1952 eine Post- und Telefonkontrolle verhängt. Auf der Fiche steht: «Ergebnis der Postkon­trolle mit zusammenfassenden Berichten gegen Beyeler-Kunz Ernst, vom 10. Juli bis 15. August 1952. Während dieser Zeit erhielt Beyeler ausschliesslich geschäftliche Post. Es zeigten sich keinerlei Anhaltspunkte die auf irgendeine illegale politische Tätigkeit schliessen lassen insbesondere wurde keinerlei Verbindung zu Linksextremen festgestellt.» Anlass für die Überwachung war eine Zusammenkunft mit Xaver Schnieper gewesen. Schnieper hatte sich in die Übermittlung politischer Analysen an die Tschechoslowakei verwickelt.

Bereits das Abonnement einer kommunistischen Zeitung genügte, um verdächtigt und verfolgt zu werden, wie die Fiche der Wäscherin Marie Burkhart belegt: «Gemäss unserer Aktennotiz vom 8.8.52 äusserte Burkhart Marie am 23.7.52 gegenüber der Administration des ‹Vorwärts› die Absicht, das Vorwärtsabonnement aufzulösen und zwar mit der Begründung, deswegen bereits einmal eine Stelle verloren zu haben. Auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass die Zeitung auch in einem grossen Umschlag spediert werden könne, erklärte sie sich bereit, das Vorwärtsabonnement weiterhin bestehen zu lassen.»