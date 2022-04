Dreispitz Kanton Baselland tritt bei neuem Uni-Campus als Investor auf Der Landkanton übernimmt den Lead bei der weiteren Entwicklung eines Areals im Dreispitz als neuer Standort der Universität Basel.

Auf dem Areal des Logistik-Unternehmens Fiege im Dreispitz will der Kanton Baselland einen neuen Unistandort entwickeln. Kenneth Nars

Auf dem Dreispitzareal auf Baselbieter Boden soll die Universität Basel einen neuen Standort entwickeln. Nun wechselt die Federführung für die weitere Bearbeitung und Konkretisierung des Projekts zum Kanton Baselland. Dieser übernehme zugleich die Investorenrolle, heisst es in einer Mitteilung des Kantons vom Freitag. Dieser Wechsel erfolge nach einvernehmlicher Absprache zwischen den beiden Trägerkantonen sowie der Universität.

2500 Studierende künftig in Münchenstein

Der Kanton Baselland wird nun in den kommenden Wochen mit der Standortgemeinde Münchenstein , Christoph Merian Stiftung (CMS) als Grundeigentümerin und der Swiss Prime Site Immobilien AG als beteiligte Baurechtsnehmerin Gespräche aufnehmen, um die neuen Rollen zu klären, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Vordergrund stehen nun bau- und nutzungsplanerische Fragen, die im Kanton Baselland auch die kommunale Ebene - also die Gemeinde Münchenstein - miteinbeziehen.

Dass nun Baselland die Investorenrolle übernimmt, sieht nach einem Strategiewechsel aus. Bisher hiess es, ein privater Investor solle das Areal entwickeln und der Uni die Liegenschaften und Räume zur Miete zur Verfügung stellen. Am neuen Universitätsstandort Dreispitz sollen dereinst die Juristische und die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni mit rund 2500 Studierenden domiziliert werden.