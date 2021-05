Editorial Katalysator der Kreativität Von Dezember 2020 bis April 2021 haben 20 Comic-Künstlerinnen und ­-Künstler in der bz persönliche Bildgeschichten zur Corona-Krise veröffentlicht. Patrick Marcolli Hören Merken Drucken Teilen

Was wurde in den vergangenen Monaten nicht alles gesagt und geschrieben und darüber nachgedacht, wie sich «Corona» auf unsere Gesellschaft auswirkt und auswirken wird. Nebst vielen politischen und auch ideologischen Differenzen scheint es immerhin einen Konsens zu geben: Die Pandemie wirkt als Verstärker, macht Bruchstellen sichtbar und schärft Tendenzen, die schon davor existiert haben. Sie wird mit Sicherheit auch einmal als Katalysator der Krea­tivität betrachtet werden.

Ein kleines Produkt dieser positiven Nebenwirkungen halten Sie, liebe Leserinnen und Leser, in Ihren Händen: In Zusammenarbeit mit dem Cartoon­museum Basel hat die bz in den vergangenen Wochen zwanzig Künstlerinnen und Künstlern unter dem Titel «Von Corona gezeichnet» wöchentlich eine Plattform gegeben, um dieser verrückten Epoche eine andere, mal tieftraurige, mal melancholische, mal ironische oder gar sarkastische Seite abzugewinnen. Wir haben uns entschlossen, die Zeichnungen in dieser Beilage zu sammeln und sie so auch über den Tag hinaus und als das wirken zu lassen, was sie sind und dereinst sein werden: künstlerische Dokumente einer Zeit, die uns auch in Zukunft noch lange beschäftigen wird.

Patrick Marcolli, Chefredaktor bz