Ein Hund, ein Koch und Justitia auf einem etwas anderen Flyer

Die Tage flattern verschiedenste Flyer von Kandidaten von politischen Parteien in die Briefkästen. Und alle sehen sie ähnlich aus. Mal schaut ein Kandidat steinern in die Kamera, mal zeigt eine Kandidatin ihr breitestes Lächeln. Verschiedene Gesichter, trotzdem ein ähnliches Endergebnis. Es ist immer ein Kopf, der gross auf der Vorderseite prangt. Daneben die politische Partei und der Name des jeweiligen Kandidaten.

Um aus der Masse herauszustechen, haben sich die Jungliberalen etwas ausgedacht: Ihre Flyer zieren nebst einem Ganzkörperfoto der Kandidatinnen und Kandidaten verschiedene Figuren, die sie darstellen sollen. Die Illustrationen kommen von fünf jungen Basler Künstlerinnen und Künstlern. Entstanden sei die Idee in der Kulturabteilung der Partei. Zwei Monate habe es gedauert, bis die Idee zum fertigen Flyer wurde, erklärt Benjamin Grob. Der 26-Jährige ist Präsident der Jungliberalen.

Illustrationen der Politikerinnen und Politiker

Auch er hat seinen Flyer mitentworfen. Damit die Illustration auf jeden Kandidat und jede Kandidatin zugeschnitten wird, habe jeder einen Künstler auswählen können, um sich mit diesem zusammen zu setzen und alles zu besprechen. «Alles» geht von Hobbys über Interessen in der Politik bis zu Vorlieben. «Es sind allerlei Aspekte unserer selbst», sagt Grob.