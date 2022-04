Super League Eine gefühlte Niederlage: Der FC Basel kommt gegen YB nur zur einem 2:2 Der FC Basel ist so nahe an einem Sieg gegen YB wie lange nicht mehr – am Ende resultiert dennoch nur ein 2:2. Im vierten Aufeinandertreffen der Saison wäre mehr drin gewesen.

Der Moment, in dem der FC Basel zwei Punkte verliert – und Wilfried Kanga das 2:2 erzielt. Keystone

Das Stadion leert sich bereits, da steht Guillermo Abascal mit Valentin Stocker und Wouter Burger zusammen, gestikuliert, diskutiert. Der Interimstrainer des FC Basel ist nicht zufrieden. Wie sollte er das auch sein? 2:2 steht es am Ende.

Der FC Basel und YB trennen sich im vierten Aufeinandertreffen der Saison zum dritten Mal unentschieden. Dabei sind die Basler an diesem Sonntag so nahe dran, die Berner zu schlagen, wie lange nicht mehr. «Das war unsere beste Leistung gegen YB in dieser Saison», sagt Fabian Frei folglich völlig zurecht.

Nach einem langen Abtasten zu Beginn der Partie sind es die Basler, die besser sind. Sie haben das Spiel im Griff, einzig auf den letzten zwanzig Metern fehlt die Präzision, um die Überlegenheit auch in eine Führung ummünzen zu können.

Es braucht Mithilfe der Berner, um dann doch das 1:0 schiessen zu können. In der 41. Minute ist es, da Edimilson Fernandes eine Lang-Flanke klärt – aber nur in die Füsse von Taulant Xhaka. Der kann sich den Ball zurechtlegen und trifft ihn dann so perfekt, dass er per Traumtor die Basler Führung erzielt. Dieses 1:0 ist verdient und dem Verlauf entsprechend.

Abascals Entschuldigung an die Fans

Nach der Pause wird YB galliger, stärker. Dass sie in der 61. Minute den Ausgleich schaffen, ist nicht unverdient, aber in der Entstehung dennoch sehr glücklich. Fernandes zieht ab und der Ball landet via Burgers Knie im Tor. Heinz Lindner ist machtlos. Die Basler aber raffen sich noch einmal auf, spüren, dass an diesem Tag gegen dieses YB etwas zu holen ist.

Mit dem zweiten Traumtor des Tages bringt Sebastiano Esposito den FCB erneut in Führung. Er zirkelt einen Freistoss direkt und wunderschön ins Kreuz. Und plötzlich liegt er wieder in der Luft, der Glaube, dass der FCB den ersten Sieg gegen YB seit dem 11. Juli 2020 einfahren kann. Damals war das Publikum aber nicht dabei, es galten Corona-Massnahmen. Entsprechend ist die Sehnsucht der Anhänger noch grösser, mal wieder einen Vollerfolg gegen den Meister feiern zu können.

Aber damit wird es nichts. Denn nur sieben Minuten nach der neuerlichen FCB-Führung gelingt YB zum zweiten Mal der Ausgleich. Wilfried Kanga bewegt sich sehr clever, lässt Fabian Frei stehen und trifft zum 2:2. In den Schlussminuten dann haben beide Teams Möglichkeiten, diese Partie noch für sich zu entscheiden.

Aber es gelingt weder Basel noch Bern. Während YB im Anschluss seine Charakterstärke und Moral feiert, sind die Basler bedient. Für Taulant Xhaka und Fabian Frei ist es eine gefühlte Niederlage.

FCB-Coach Abascal spricht von sehr grosser Enttäuschung, die er nach diesem Spiel verspüre. «Wir haben gerade in der ersten Halbzeit so viele Chancen kreiert, aber es haperte immer beim letzten Pass. Es ist immer dasselbe Problem», so der Spanier. Und fügt an:

«Meiner Meinung nach sind es zwei verlorene Punkte. Ich entschuldige mich bei den Fans, dass es nicht für drei Punkte gereicht hat. Denn ich habe gespürt, dass heute ein guter Tag gewesen wäre, um das zu schaffen.»

Statt dem grossen Sieg bleibt also die Ernüchterung. Und die verpasste Chance, YB zu distanzieren und vor allem: den Abstand etwas zu verringern zum FC Zürich, der am Samstag ebenfalls nur Remis gespielt hat. Aber dem FCB fehlt es an Ruhe und an Stabilität, an Cleverness und letztlich auch der letzten Effizienz, um Vorsprünge verwalten zu können.

Immerhin haben die Basler nun keine englischen Wochen vor sich und können an sich arbeiten. Dann reicht es vielleicht nächsten Sonntag in St. Gallen für den nächsten Sieg.