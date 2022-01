Einkaufen in Basel Das Leben ist im Dezember leicht günstiger geworden Der Basler Index der Konsumentenpreise sank im Vergleich zum November um 0,1 Prozent auf 101,3 Punkte. Im Vergleich zum Dezember 2020 sind die Preise aber gestiegen – besonders in einem Bereich.

Nahrungsmittel sind in Basel im Vergleich zu vor einem Jahr um rund 1,4 Prozent günstiger geworden. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Der Basler Index der Konsumentenpreise ist im Dezember 2021 gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent auf 101,3 Punkte gesunken. Das Leben ist also ein ganz kleines Bisschen günstiger geworden.

Dieser leichte Rückgang der Monatsteuerung stellt derweil keine Überraschung dar; dessen grösster Treiber war die Gruppe Bekleidung und Schuhe, die wegen des Ausverkaufs im Dezember um 1,1 Prozent günstiger waren. Auch der Preis von alkoholischen Getränken und Tabak ging zurück, und zwar um 0,9 Prozent. Teurer als noch im November waren dagegen die Nachrichtenübermittlung (+0,7 Prozent), Restaurants und Hotels (+0,2 Prozent) oder auch Hausratsprodukte (+0,3 Prozent).

Jahresteuerung in Basel leicht tiefer als in der Gesamtschweiz

Übers Jahr gesehen mussten die Baslerinnen und Basler aber tiefer in die Tasche greifen. Wie das Statistische Amt Basel-Stadt mitteilt, beträgt die Jahresteuerung zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021 1,3 Prozent. Schweizweit beläuft sich diese gegenüber dem Vorjahresdezember gar bei 1,5 Prozent. Deutlich angestiegen sind demnach in den vergangenen zwölf Monaten die Preise in den Gruppen Verkehr (+7,4 Prozent), Freizeit und Kultur (+1,5 Prozent) sowie Wohnen und Energie (+1,8 Prozent). Weniger ins Geld ging dafür der Einkauf von Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken (-1,4 Prozent) sowie Gesundheitspflege (-0,6 Prozent).

Der Basler Index der Konsumentenpreise (BIK) misst parallel zum Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) die Preisentwicklung der für die privaten Haushalte bedeutsamen Waren und Dienstleistungen. Er zeigt auf, wie sich die Ausgaben für einen fix definierten Warenkorb im Laufe der Zeit verändern und veranschaulicht somit den Verlauf der Teuerung.