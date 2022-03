Einwohnerrat Riehener Kindergarten ist Zangengeburt: Nun endlich gibt das Ortsparlament grünes Licht Nach Verzögerungen durch Einsprachen genehmigte der Einwohnerrat über vier Millionen Franken für einen neuen Kindergarten. Die SP äusserte überraschend massive Kritik am Projekt.

Im Einwohnerrat gab es erneut Kritik am neuen Kindergarten: Dieser werde primär den ästhetischen Vorstellungen der Architekten, und weniger den Bedürfnissen der Kinder gerecht, hiess es. Visualisierung: zvg/ Morger Partner

Bereits 2016 suchte der Riehener Gemeinderat Lösungen, um den Kindergarten am Siegwaldweg zu sanieren und zu erweitern. Der Kindergarten ist in einem schlechten Zustand. Unter anderem entspricht das Raumprogramm nicht mehr den heutigen Unterrichtsstandards. Es wurde aber klar, dass es einen Neubau braucht. Der neue Schulraum hätte schon längst bereit sein sollen.

Doch zwei Anwohnerparteien zogen ihre Einsprachen vom Bauinspektorat über die Baurekurskommission bis vor das Appellationsgericht weiter, weil sie mit dem Bauvorhaben, insbesondere mit der prägnanten Mauer rund um das Areal, nicht einverstanden sind. Die Einsprechenden blitzten jeweils ab – zuletzt vor dem Appellationsgericht im vergangenen September. Danach gaben sie auf. Nun hat der Einwohnerrat gut 4,2 Millionen Franken für die Erneuerung des 1927 erbauten Doppelkindergartens genehmigt.

Keine teure Unterkellerung

Die Notwendigkeit des Neubaus war im Einwohnerrat unbestritten. Die Mehrheit der Fraktionen lobte das vorliegende Bauprojekt. Auch schloss sie sich der Meinung von Gemeinderat und der zuständigen Sachkommission an, wonach auf eine Unterkellerung verzichtet werden soll. Nur gerade die EVP-Fraktion votierte für eine Teilunterkellerung für Technik und ein Lager. Dies hätte knapp 700’000 Franken zusätzlich gekostet.

Überraschend heftige Kritik am Projekt und am Vorgehen des Gemeinderats äusserste SP-Sprecherin Susanne Fisch. Das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb des Basler Architekturbüros Morger Partner werde nicht den pädagogischen Anforderungen, den Anwohnenden und der umliegenden Natur, sondern primär den ästhetischen Zielen der Architekten gerecht. Das Projekt sei gegen «Expertenmeinungen» geplant worden, kritisierte Fisch und solidarisierte sich damit mit den Einsprechenden.

Auch LDP-Sprecherin Claudia Schultheiss deutete an, dass es den Architekten wichtig war, etwas Spezielles zu gestalten. Von der SP-Fraktion gab es deshalb mehrere Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen. Gemeinderätin Silvia Schweizer (FDP) reagierte «entsetzt» auf das Votum Fischs und konterte entsprechend. Am Ende wurde die Variante ohne Unterkellerung klar genehmigt. Während der Bauzeit wird es ein Provisorium geben. Ein möglicher Standort dafür befinde sich auf dem Areal der Primarschule Wasserstelzen.

Gemeindegärtnerei zügelt zum Werkhof

Weitere knapp 2,7 Millionen Franken genehmigte der Einwohnerrat für die Sanierung des Werkhofs und die Integration der Gemeindegärtnerei in den Werkhof. Diese befindet sich heute an der Rössligasse am Rande des Sarasinparks. Eine Herausforderung werde das zusätzliche Verkehrsaufkommen am Haselrain beim Werkhof, ein Gebiet, das schon heute stark belastet ist, betonten der Gemeindepräsident Hansjörg Wilde (parteilos) und mehrere Fraktionssprechende. Laut Wilde wird durch die Zusammenlegung der Gärtnerei und des Werkhofs mit einem leichten zusätzlichen Verkehrsaufkommen gerechnet.

Der Investitionskredit kam klar durch. Die SP-Fraktion beantragte mit Erfolg 40’000 Franken als Zusatzkredit für den Bau einer Photovoltaikanlage auf der neu entstehenden Dachfläche. Durch den Zusammenzug der Gemeindegärtnerei beim Werkhof wird das als Schenkelscheune bekannte historische Gebäude im Sarasinpark frei. Dort zieht der Verein «Hü-Basel» mit dem Kutschenmuseum ein, das sich früher in den Merian Gärten befand.