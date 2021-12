Erdbebendatenbank Nach Erdstoss im Baselbiet: «Schwache bis mittlere Beben kommen hierzulande mehrmals pro Jahr vor» Der Erdstoss am Samstag mit Epizentrum Arboldswil war in der Region der stärkste seit Jahren.

Am Samstagmorgen hat der Seismograf bei Arboldswil ausgeschlagen. Symbolbild: Winfried Rothermel / AP

Bereits die Römer haben’s gewusst: Veni, vidi, tremui – Ich kam, ich sah, ich bebte. Denn ein Erdbeben wie dasjenige, das am Samstagmorgen bei Arboldswil mit einer Stärke von 3,2 auf der Richter-Skala gemessen wurde, ist für die Region Basel nichts Neues. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Bereits seit dem 14. Jahrhundert werden in der Region Erdbeben registriert. Es kann gar sein, dass schon im Jahre 250 n. Chr. ein starkes Beben die römische Siedlung in Augusta Raurica heimgesucht hatte. Dies schreibt der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED).

«Schwache bis mittlere Beben wie jenes vom letzten Wochenende kommen hierzulande mehrmals pro Jahr vor», sagt Michael Strupler, Diensthabender Seismologe beim Schweizerischen Erdbebendienst. Nicht zuletzt auch in der Region Basel, die als seismisch aktive Zone gelten würde. «Der Rheingraben, eine seismisch aktive Zone, verläuft von Basel aus in Richtung Norden.» Deshalb herrscht in der Region Basel auch eine erhöhte Erdbebengefahr.

Spürbare Nachbeben seien eher weniger zu befürchten. «Ausschliessen kann man es aber nie.» Gespürt haben es auch die umliegenden Gemeinden. Was auffällt: Es kamen vermehrt Meldungen aus Gemeinden, die weiter vom Epizentrum entfernt sind. Dies habe laut Strupler zwei Gründe: Einerseits kämen aus Orten mit grösseren Einwohnerzahlen mehr Meldungen, andererseits liegen viele dieser Orte in Gebieten mit relativ weichem Untergrund, zum Beispiel Talfüllungen. Auf weichem Untergrund werden Erdbebenwellen deutlicher verspürt als auf felsigem Untergrund. Dies erklärt auch, wieso aus dem 15 Kilometer entfernten Rheinfelden 24 Meldungen eingegangen sind und es aus Bennwil, dass nur drei Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt, gerade Mal eine Meldung gegeben hat.

Ein Erdbeben wie 1356 wäre folgenschwer für Basel

Schadensmeldungen seien keine eingegangen, wie die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung bestätigt. Die Stärke des Erdbebens spreche laut Strupler auch nicht dafür. «Zu ernsthaften Schäden führt ein Erdbeben im Normalfall erst etwa ab der Magnitude fünf.»

Zur Einordnung: Unter der Magnitude, also der Stärke zwei, was in der Schweiz häufiger vorkommt, sei ein Erdbeben nicht spürbar. «Beben mit der Magnitude vier kommen im langjährigen Mittel ein bis zwei Mal pro Jahr vor.» Ein Beben der Magnitude fünf gäbe es alle acht bis 15 Jahre, eines der Stärke sechs alle 50 bis 150 Jahre. «Wir registrieren jährlich rund 1000 bis 1500 Erdbeben in der Schweiz», sagt Strupler.

Laut der Erdbebendatenbank ist dasjenige von Arboldswil eines der Stärkeren, das die Region in den letzten Jahren heimgesucht hat. Neben mehreren Beben im deutschen Grenzgebiet datiert das letzte aus dem Jahr 2004, als es bei Liestal mit der Stärke 3,3 gebebt hat.

Auch das stärkste Erdbeben der Schweizer Geschichte fand 1356 in Basel statt. Mit einer Stärke von 6,6 auf der Richterskala würde es heute noch für einen immensen Schaden sorgen. Laut einer vom Bund und den Kantonen durchgeführten Prüfung im Jahr 2012 würde es heute mehrere tausend Tote und schweizweit über eineinhalb Millionen Obdachlose geben. Etwa die Hälfte der Stadt Basel wäre zerstört.