Erster Wahlgang Das Elsass bleibt eine Hochburg: Jeder Dritte stimmt für extreme Rechte Im Elsass liegt Macron bei den Präsidentschaftswahlen zwar vorne, aber klar hinter Le Pen und Zemmour zusammen.

Marine Le Pen schneidet im Elsass regelmässig sehr gut ab. Lewis Joly / ap

Das Elsass bleibt eine Hochburg der extremen Rechten. Beim ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen verlor die rechtspopulistische Marine Le Pen zwar mit 26,3 Prozent als Zweite gegenüber den letzten Wahlen 2017 geringfügig einige tausend Stimmen, aber der rechtsextreme Kandidat Eric Zemmour kam auf immerhin 7,4 Prozent.

Zudem hatte Le Pen im Elsass noch nie 26 Prozent der Stimmen erreicht. Damit stimmte jeder Dritte für die extreme Rechte. 2017 hatte Le Pen im Elsass im Unterschied zum übrigen Frankreich, wo Macron vorne lag, den ersten Platz erreicht.

Im Elsass gibt es seit nunmehr gut 30 Jahren eine Tradition, die extreme Rechte zu wählen. Wie im übrigen Frankreich gelang es Marine Le Pen, sich von den extremeren Positionen von Zemmour abzugrenzen und so im Elsass wählbar zu sein.

Macron schnitt besser ab als vor fünf Jahren

Der amtierende Präsident Emmanuel Macron kam mit 29,6 Prozent auf den ersten Platz und schnitt damit erheblich besser ab als vor fünf Jahren. Er dürfte mit seinen proeuropäischen Positionen im Elsass als Standort mehrerer europäischer Institutionen wie dem Europaparlament, dem Europarat oder dem Europäischen Menschengerichtshof gepunktet haben.

Er kommt am Dienstagabend, 12. April, zum Wahlkampf nach Strassburg, wo es beim Münster um das Thema Europa gehen wird. Vorher fährt er nach Mulhouse. Ausserdem ist davon auszugehen, dass Macron Stimmen der Sozialdemokraten und der bürgerlichen Mitte auf sich zog.

Viele Jahrzehnte waren die Bürgerlichen im Elsass an der Macht. Damit scheint es jetzt vorbei: Valérie Pécresse, Kandidatin der Républicains, erreichte nicht einmal fünf Prozent, während ihr Vorgänger Fillon 2017 noch 22 Prozent erzielte.

Der Präsident der Grossregion Grand Est, Jean Rottner, bezeichnete das Ergebnis als politisches Erdbeben für seine Bewegung und rief dazu auf, Macron zu wählen. Eric Straumann, bürgerlicher Maire von Colmar, verwies in seiner Analyse auf die Schwierigkeit, sich zwischen liberalem Macron und der Rechtspopulistin Le Pen zu behaupten.

Katastrophale Ergebnisse für die Sozialisten

Die Sozialisten mit Anne Hidalgo setzten mit lediglich 1,4 Prozent die Reihe die katastrophalen Ergebnisse in der Region fort. Enttäuschend war auch das Abschneiden der Grünen, die unter fünf Prozent blieben und selbst in Strassburg, wo sie die Bürgermeisterin stellen, gerade einmal 6,4 Prozent der Stimmen erzielten.

Eine grosse Überraschung war das gute Abschneiden des linken Populisten und begnadeten Redners Jean-Luc Mélenchon. Mit 17,8 Prozent kam er im Elsass auf den dritten Platz und erzielte mit über 35 Prozent in Mulhouse und in Strassburg das beste Ergebnis. Allerdings ist Mulhouse als alte Industriestadt eine Arbeiterstadt mit einer linken Tradition, in Strassburg hat es vor dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit einen kommunistischen Bürgermeister gegeben.

In Saint-Louis und Huningue, den beiden elsässischen Nachbarstädten Basels, schaffte es Mélenchon auf Platz zwei. In Saint-Louis lag Macron nur knapp vor ihm, in Huningue immerhin fast neun Prozentpunkte. Le Pen und Zemmour gemeinsam erzielten in Saint-Louis und Huningue knapp 27 Prozent.