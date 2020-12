Euroairport wird an das Fernwärmenetz von Saint-Louis angeschlossen

Vorgesehen sind Investitionen in der Höhe von 32 Millionen Euro. Geplant ist neben der Netzerweiterung der Bau eines neuen Biomasseheizwerks, wie die Stadt Saint-Louis am Montag mitteilte. Am Montag wurden im Rathaus von Saint-Louis entsprechende Verträge mit dem Betreiber R-CUE, einer Tochtergesellschaft der Baselbieter Primeo Energie, und dem Strassburger Unternehmen R-GDS unterzeichnet.

Mit der Netzerweiterung und dem neuen Heizwerk sollen bis 2030 rund 68 Gigawattstunden an zusätzlicher Wärme pro Jahr verteilt werden, was dem dem Bedarf von 10'000 Haushalten entspricht, wie es heisst. Ein grosser Teil wird der Euroairport schlucken, der einen Heizenergiebedarf von 3'000 Wohneinheiten hat.