Fasnacht Gutes Zwischenfazit der Basler Beizen: «Wir wurden am Morgenstreich etwas überfallen» Das Hotel Basel ist wie viele der Beizen zufrieden mit dem Fasnachtsbetrieb. Bei den Cliquenkellern ist das Zwischenfazit durchzogener.

Die «Hasenburg» ist auch dieses Jahr während der Fasnacht gut besucht. So auch am Montagabend. Kenneth Nars

Obwohl sie dieses Jahr in abgespeckter Form daherkommt, zieht die Fasnacht viele Aktive und Schaulustige in die Stadt. Dies zeigt auch eine Umfrage der bz bei den Beizen. Besonders am Morgenstreich sei der Andrang gross gewesen, sagt Esther Brühwiler vom Hotel Basel: «Wir wurden etwas überfallen», erzählt sie lachend. «Ich konnte fast nicht glauben, dass es so sein kann, wie es immer war.» Die Gäste seien durch das ganze Restaurant angestanden. Auch am Dienstagmittag sei das Restaurant wieder voll gewesen.

Ähnlich klingt es von Seiten der «Hasenburg»: «Es ist eigentlich wie in einem normalen Jahr. Wir haben höchstens etwas weniger kostümierte Gäste», sagt Daniel Rieder, der Wirt des Lokals. Da die zunächst angekündigte Sperrstunde gefallen ist, müssen die Beizen auch nicht bereits um 1 Uhr morgens schliessen. Das findet Rieder gut:

«Entweder macht man richtig Fasnacht oder gar nicht. Etwas dazwischen hätte keinen Sinn gemacht.»

Gleich für die Betreiber von zwei Restaurants ist die diesjährige Fasnacht eine Premiere: Karim und Anwar Frick führen das Restaurant Löwenzorn seit 2019. Karim Frick sagt erfreut: «Jetzt können wir endlich die erste Fasnacht durchführen.» Bei Personal und Gästen herrsche gute Stimmung, die Auslastung sei wie erwartet: «Mitten im Kuchen, wie am Rümelinsplatz und am Spalenberg, scheint es wie immer», sagt er.

Für die Brüder Besart und Bunjamin Salihi ist es im «Braunen Mutz» am Barfüsserplatz die erste Fasnacht. «Es ist super! Man spürt die Freude und merkt, dass die Fasnacht zwei Jahre gefehlt hat», sagt Bunjamin Salihi. «Auch ich habe es vermisst.» Die Personalplanung war derweil bei vielen der Restaurants ein schwieriges Unterfangen. Der Tenor der Beizen: «Wir funktionieren.»

Auslastung in den Kellern ist unterschiedlich

Der Cliquenkeller der Aagfrässene konnte am Montagabend einige Gäste bewirten. Kenneth Nars

Während der Betrieb in den Beizen scheinbar dem Normalniveau entspricht, ziehen Cliquenkeller ein etwas durchzogeneres Zwischenfazit: Christian Salathé, Obmann der Opti-Mischte, sagt: «Unser Keller war bisher nie ganz voll, was zwar auch nicht schlecht ist, aber der Umsatz ist im Vergleich zu anderen Jahren schon tiefer.» Gerechnet hätten sie aber mit allem und entsprechend auch die Einkaufsplanung gemacht, um nicht auf allfälligen Resten sitzenzubleiben. Deutlich negativer klingt es bei Cécile Jenzer vom Cliquenkeller der Breo: «Bei uns ist es ruhig.» Sie habe aber auch nicht unbedingt mit mehr Gästen gerechnet. Sie sagt:

«Es ist ein Blindflug, es kann auf alle Seiten kippen.»