FC Basel Der Captain geht von Bord: Valentin Stocker verkündet sein Karriereende Am Dienstagabend lässt der FC Basel die Bombe platzen: Valentin Stocker tritt zurück. Der 33-Jährige bleibt dem Verein jedoch erhalten. Er wird sich zum Sportchef ausbilden lassen.

Valentin Stocker winkt am Sonntag - sofern fit - ein letztes Adieu als aktiver Spieler des FC Basel in Richtung Fans. Martin Meienberger / freshfocus

Es passt ja so ein bisschen zu Valentin Stocker. Diesem Fussballer, der immer ein bisschen anders war als andere. Immer ein bisschen nachdenklicher. Immer mit ein paar anderen Interessen, Foki. Nie zu schüchtern, zu sagen, was er denkt. Unbequem. Unkonventionell.

So ist auch sein Abschied vom FC Basel. Am Dienstagabend - zwei Spiele vor Saisonende und ein Jahr, bevor sein Vertrag bei den Baslern ausläuft - verkündet der 33-Jährige sein Karriereende. Damit bestätigt er jenes Gerücht, welches sich seit Wochen und spätestens seit der Geburt Stockers Zwillinge hartnäckig in der Region gehalten hat.

Stocker sagt Adieu. Am Sonntag - sofern er denn wieder einsatzfähig ist nach seiner Muskelverletzung in der Kniekehle - wird er ein letztes Mal als aktiver Spieler auflaufen.

415 Partien hat er bislang für jenen Klub absolviert, welchen er als seinen Herzensverein bezeichnet. 101 Tore und 110 Assists für Rotblau stehen auf seiner Habenseite. Dass Stocker die magische Marke der 100 Tore geknackt hat, ja, es hat den Entscheid, aufzuhören, vielleicht ein bisschen einfacher gemacht.

Gereift sei dieser in vielen gemeinsamen Gesprächen zwischen der Vereinsführung und dem Innerschweizer. Stocker begründet den Entscheid im Communiqué des FCB wie folgt:

«Ich habe mich entschieden, dass nach dieser Saison ein guter Moment ist, mit dem aktiven Profifussball aufzuhören. Auch, weil mir der FCB in der aktuellen Situation die tolle Möglichkeit bietet, den Klub künftig in der sportlichen Leitung zu unterstützen und mich gleichzeitig in diesem Bereich weiterzubilden. Ich hatte als Fussballer eine grossartige Zeit beim FCB und durfte unglaublich viele schöne Momente erleben – umso mehr freue ich mich, nun bei meinem Klub ein neues Kapitel abseits des Platzes aufzuschlagen.»

Stocker bleibt dem Verein also erhalten. Nach einer mehrwöchigen Pause im Sommer wird er die sportliche Leitung des Klubs unterstützen, «während Stocker parallel zu «learning by doing» verschiedene Aus- und Weiterbildungen im Bereich des Sportmanagements ins Auge fassen wird. Die Idee und das Ziel von Stocker und dem FCB ist es, den langjährigen Rotblau-Profi auf diese Weise Schritt für Schritt an die Funktion des Sportchefs heranzuführen», erklärt der Klub Stockers künftigen Werdegang.

Damit bleibt ein Spieler dem FCB erhalten, der zu den Top-5 gehört, was die Anzahl absolvierter Spiele angeht. Begonnen hatte alles in der Saison 2007/2008 , als er unter Trainer Christian Gross sein Debüt in der 1. Mannschaft gab, nachdem er zuvor als 16-Jähriger vom SC Kriens in den FCB-Nachwuchs gewechselt hatte.