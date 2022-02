Finanzen Auch die Basler Kantonalbank will eine grüne Bank sein Die Bank setzt auf nachhaltige Anlagen und die Kompensation ihrer CO 2 -Emissionen.

Bemüht, die Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit aufzuzeigen: die Basler Kantonalbank. Kenneth Nars

Wie die Baselbieter Konkurrentin stellt auch die Basler Kantonalbank (BKB) das Wort Nachhaltigkeit stark in den Vordergrund. Zwar vertritt BKB-Chef Basil Heeb das Thema nicht mit ganz so viel Nachdruck wie sein Baselbieter Pendant John Häfelfinger. Dennoch war das Bemühen an der virtuellen Jahresmedienkonferenz gross, die Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit aufzuzeigen.

So habe die BKB im 2021 das betriebliche Netto-Null-Ziel mit Blick auf die CO 2 -Emissionen erreicht, sagte Heeb. Dies gelang jedoch nur durch eine Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Frenkentäler im Bezirk Waldenburg. Mit Hilfe von CO 2 -Zertifikaten des Betriebs kompensiert die Bank ihre Emissionen.

Basil Heeb, Chef der Basler Kantonalbank. Roland Schmid

Einen weit grösseren Hebel in Sachen Nachhaltigkeit haben Banken ohnehin bei den Anlagen. So liegen in den Depots der BKB-Kunden Wertschriften im Wert von 23,5 Milliarden Franken. Davon werden 8,2 Milliarden Franken von der Bank direkt verwaltet. Bei der Mehrheit handelt es sich um Vermögensverwaltungsmandate, der Rest liegt in Anlagefonds der BKB. Bei letzteren ist die Hälfte der 2,8 Milliarden Franken unter nachhaltigen Kriterien angelegt. Bei den Vermögensverwaltungsmandaten ist der Anteil noch nicht ganz so hoch.

Abseits der Nachhaltigkeit dürfen sich Kritiker des verstaubt anmutenden E-Bankings im nächsten Jahr auf eine neue Plattform freuen. Das Mobile-Angebot Zak der Tochterbank Cler zählt derweil 50'000 Kunden. Auch wenn sich das Wachstum hier verlangsamt, zeigte sich Heeb mit der Entwicklung zufrieden. Zak sei ein Akquisitionsinstrument, der grösste Teil der Neukunden komme von ausserhalb des BKB-Konzerns. Gerade Jugendliche liessen sich so einfacher erreichen.

Über 90 Millionen Franken für die Reserven

Thema waren auch die Covid-Kredite, die der Bund und Basel-Stadt als Reaktion auf die Coronakrise im Frühling 2020 lanciert hatten. Die Bank hatte per Ende Jahr Kreditlimiten in der Höhe von 133 Millionen Franken vergeben, davon knapp 10 Millionen Franken im Rahmen des Hilfsprogramms des Kantons. Rund ein Drittel sei seit Beginn des Programms zurückbezahlt worden, vorwiegend von grösseren KMU. Auch bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) liegt die Rückzahlungsrate bei rund einem Drittel. Zum Höhepunkt hatte das Geldinstitut Kredite von 185 Millionen Franken ausstehend.

Daneben kann die Bank auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Während der Geschäftsertrag um 12 Prozent stieg, sank der Aufwand leicht. Damit resultiert ein Geschäftserfolg von 222 Millionen Franken – 41 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon weist die Bank satte 91 Millionen Franken den Reserven zu, womit abzüglich Steuern ein Gewinn von 121 Millionen Franken übrig bleibt. Dem Kanton Basel-Stadt als Eigentümer liefert die Bank rund 78 Millionen Franken ab. Weitere 18 Millionen Franken fliessen an die Inhaber der Partizipationsscheine.