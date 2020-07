Flauschiger Nachwuchs: Baby-Steinkäuze zeigen sich in der Voliere

Zwei Steinkäuze sind am 10. Juni im Basler Zolli geschlüpft, ein Männchen und ein Weibchen. Ihre Eltern kamen 2018 in den Zoo Basel und haben jetzt zum ersten Mal gebrütet, wie der Zoo mitteilt.

Die erste Zeit verbrachten die Jungvögel vorwiegend zusammen mit der Mutter in der Brutröhre. Der Vater beobachtete die Umgebung. Sie sind mittlerweile fast so gross wie die Eltern und machen bereits erste Flugversuche in der Voliere.

In der Schweiz gibt es nur noch wenige freilebende Steinkauz-Paare. Darum stehen sie mittlerweile auf der roten Liste der stark gefährdeten Tierarten. Ihr Lebensraum besteht aus Kulturlandschaften mit Hochstamm-Obstgärten. Da es davon immer weniger gibt, geht die Steinkauz-Population seit den 50er-Jahren stark zurück.